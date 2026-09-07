Una nueva línea aérea empieza a vender pasajes: cuándo arrancan los vuelos y cuáles serán sus primeras rutas

JOY Airlines habilita desde este martes la comercialización de tickets para sus primeras dos rutas: Buenos Aires-Jujuy y Jujuy-Córdoba. Comenzará a operar a fines de este mese con aviones Bombardier de 50 pasajeros y un modelo premium, orientado al segmento corporativo y a la conectividad regional.

JOY comenzará sus operaciones con un Bombardier CRJ-200LR. Y espera sumar el segundo avión en breve.

La nueva línea aérea de servicios premium JOY Airline dará este martes 8 de septiembre un paso clave para concretar su ingreso al mercado aerocomercial argentino: comenzará a vender los pasajes para sus primeros vuelos regulares .

Los tickets estarán disponibles a través de la página web de la compañía y corresponderán inicialmente a las rutas Buenos Aires-Jujuy y Jujuy-Córdoba , con las que la nueva empresa prevé comenzar sus operaciones hacia fines de septiembre.

La apertura de la comercialización representa el avance más concreto del proyecto desde su presentación a comienzos de este año, cuando la compañía anunció su intención de competir en el mercado doméstico con una propuesta diferente a la de las aerolíneas tradicionales y las low cost.

El plan original contemplaba comenzar a volar durante el primer semestre, pero el cronograma se fue demorando a medida que avanzó el proceso de certificación requerido para obtener la habilitación como operador aéreo.

En junio, Ámbito había anticipado que JOY se preparaba para iniciar sus servicios regulares y que su propuesta se ubicaría en las antípodas del modelo low cost tradicional. La compañía apunta principalmente al segmento corporativo y de alta gama , con atención personalizada, mayor confort, puntualidad y horarios pensados para pasajeros que necesitan optimizar sus tiempos.

Ahora, con la apertura de la venta, la compañía pondrá a prueba esa propuesta comercial directamente en el mercado. La primera etapa contempla 12 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Jujuy y otras 7 frecuencias semanales entre Jujuy y Córdoba.

De esta manera, la provincia norteña tendrá un papel central dentro de la estructura inicial de JOY, tanto como destino como por su función de base de operaciones y punto de conexión.

El diseño de la red busca además diferenciarse de la estructura tradicional del mercado argentino, históricamente concentrada en Buenos Aires. Uno de los objetivos declarados por la compañía es desarrollar conexiones entre ciudades del interior sin necesidad de pasar por Aeroparque o Ezeiza.

Un modelo basado en aviones chicos

Para desarrollar esta estrategia, JOY comenzará sus operaciones con un Bombardier CRJ-200LR, un avión regional con capacidad para 50 pasajeros. La elección de una aeronave de menor tamaño constituye uno de los elementos centrales del modelo de negocios de la empresa, porque permite atender mercados que no necesariamente justifican la utilización de aviones de mayor capacidad.

La compañía había anunciado inicialmente una flota de dos CRJ-200. El avión tiene una configuración de dos asientos por lado y fue diseñado para operaciones regionales de corta y media distancia.

Según informaron a Ámbito voceros de la compañía al momento de anunciar el inicio de la venta de pasajes “en breve estará llegando el segundo avión y también van a estar habilitados nuevos destinos”.

El esquema de operación con los aviones CRJ-200LR está directamente relacionado con el posicionamiento que JOY pretende alcanzar. Mientras las low cost basan buena parte de su modelo en maximizar la utilización de aeronaves de mayor capacidad y reducir el costo unitario por pasajero, la nueva compañía busca competir a partir de una combinación de frecuencia, conectividad y servicio.

En sus planes iniciales, la empresa había planteado incluir el equipaje de mano y en bodega y ofrecer un servicio de a bordo de mayor categoría. También puso el foco en reducir los tiempos de embarque y desembarque, un aspecto especialmente relevante para los pasajeros corporativos.

Otro elemento distintivo es la decisión de establecer a Jujuy como base operativa, en lugar de concentrar inicialmente toda la operación en Buenos Aires. Desde allí se estructurará la conexión con la Ciudad de Buenos Aires y con Córdoba, generando un esquema que busca darle mayor peso a los vuelos regionales y federales.

Jujuy como centro de la primera etapa

El papel de Jujuy es uno de los aspectos más relevantes de la estrategia. La provincia funcionará como base de operaciones y punto de conexión de la red inicial, con el objetivo de incrementar la conectividad aérea del norte argentino y captar tanto pasajeros corporativos como turísticos.

La elección también responde a una de las características que la empresa viene planteando desde su lanzamiento: operar rutas que pueden quedar fuera de los principales corredores comerciales cuando se utilizan aeronaves de mayor tamaño.

En marzo, cuando Ámbito informó por primera vez sobre el lanzamiento de JOY, la compañía había señalado a Jujuy como su primer destino y había anticipado un esquema de conexiones con otras ciudades del interior.

El proyecto contemplaba además avanzar posteriormente con rutas hacia San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Iguazú, Mendoza, Rosario, Corrientes y Bariloche, además de conexiones regionales hacia países limítrofes.

La estrategia, por lo tanto, excede las dos rutas con las que comenzará a vender pasajes. La primera etapa funcionará como plataforma para construir una red de vuelos transversales entre provincias, una de las áreas en las que la conectividad aérea argentina todavía presenta una oferta limitada.

Quiénes están detrás del proyecto de JOY Airlines

Detrás del proyecto se encuentra Juan José Maggio, empresario con una extensa trayectoria en el sector aerocomercial argentino. Maggio fue uno de los impulsores de Southern Winds, compañía que durante la década de 1990 y comienzos de los 2000 buscó desarrollar un modelo de vuelos regionales utilizando aeronaves de menor capacidad.

En marzo, cuando JOY fue presentada públicamente, la empresa fue definida como una iniciativa de inversores privados con experiencia en la industria y capitales mayoritariamente argentinos. En aquella oportunidad tampoco se había difundido públicamente el detalle completo de la composición accionaria ni el monto total de la inversión inicial.

El proyecto surgió en un momento de fuerte transformación del mercado aerocomercial argentino, luego de las medidas de desregulación y apertura del sector impulsadas por el Gobierno. La modificación del marco regulatorio buscó facilitar el ingreso de nuevos operadores y aumentar la competencia y la oferta de vuelos.

La política de cielos abiertos ya produjo un incremento de la conectividad internacional. Según un relevamiento de IATA, Argentina registró en 2025 un crecimiento del 18% en su conectividad aérea internacional, el doble de la expansión global de ese indicador, en un contexto de ampliación de acuerdos y llegada de nuevos operadores.

En paralelo, el Gobierno avanzó con acuerdos bilaterales destinados a ampliar la liberalización del transporte aéreo. En julio de este año, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un memorándum para avanzar hacia una mayor integración de sus mercados aerocomerciales.