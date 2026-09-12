De lavar autos a facturar 500 millones de dólares: la historia de Aaron Krause y la esponja Scrub Daddy

Un invento que fue descartado por años terminó convertido en una marca internacional que ya se encuentra presente en 47 países.

Aaron Krause convirtió una muy básica en un negocio que llegó a todo el mundo.

Antes de aparecer en los supermercados de todo el mundo, el producto que cambiaría la vida de Aaron Krause pasó años guardado en una caja dentro de su garaje. En su momento, nadie parecía interesado en el invento y él mismo había dado por terminado el proyecto.

Todo cambió cuando decidió probarlo nuevamente para limpiar unos muebles, momento que le abrió el camino para una compañía que hoy tiene más de 80 productos y que, según una estimación de Forbes, podría llegar a alcanzar los u$s500 millones durante este año .

Krause creció en una familia en la que parecía tener un camino profesional ya elegido. Sus padres eran médicos y esperaban que siguiera una carrera similar, pero él tomó otra decisión . Aunque terminó sus estudios de Psicología, el mismo día de su graduación les avisó que no quería tener un consultorio, ya que quería dedicarse al lavado de autos y construir su propio negocio .

El interés ya venía de antes, durante la secundaria había empezado a lavar vehículos en su barrio y consiguió convertirlo en una fuente de ingresos. Su padre aceptó ayudarlo, pero le puso una condición, primero tenía que demostrar que podía ahorrar por su cuenta. Aaron consiguió juntar u$s8.000 y recibió la misma cantidad como préstamo familiar para abrir su primer taller de pulido automotor. Tras ese paso, se autopercibió como la “oveja negra” de la familia.

El primer gran paso llegó en 1994 y nació de un error. Mientras trabajaba, Krause rayó accidentalmente un auto , lo que lo llevó a preguntarse por qué las herramientas disponibles para pulir vehículos eran tan incómodas y poco prácticas. En vez de limitarse a buscar otro producto, decidió fabricar el suyo .

Empezó a recorrer comercios y mayoristas hasta llegar a la espuma de uretano de poliéster, un material que después sería fundamental en su carrera. Tras trabajar con diferentes fabricantes, creó sus propias esponjas de pulido que a los tres meses ya se vendían en distintos puntos de Estados Unidos y, seis meses después, habían empezado a llegar a otros mercados.

En 1995 vendió su taller para concentrarse completamente en Dedication To Detail, su compañía dedicada a las almohadillas de pulido. Pero no todas sus ideas funcionaron, una espuma amarilla desarrollada junto a un proveedor alemán fue demasiado dura para el mercado automotor y prácticamente no tuvo ventas, por lo que el material terminó descartado y guardado durante años.

La televisión fue clave para llevar el producto a millones de personas. Gentileza - @scrubdaddy

El descubrimiento de la textura inteligente y la carita sonriente

En 2008, 3M compró Dedication To Detail. Krause tenía unos 40 años y aquella espuma amarilla estaba descartada porque era considerada un producto sin valor. Pero, en 2011 estaba limpiando muebles de jardín cuando una esponja común terminó dañando la pintura, momento en el que recordó que todavía tenía unidades de ese producto y decidió probar una.

Al ponerla en agua tibia, descubrió que se ablandaba, pero con agua más fría recuperaba una textura más firme. Además, podía limpiar sin rayar y era muy fácil de enjuagar. Esa misma noche siguió haciendo pruebas mientras lavaba los platos, cuando descubrió que los agujeros podían servir para limpiar vasos y tazas y decidió cortar una sonrisa en el centro para pasar los cubiertos por la abertura y limpiar ambos lados al mismo tiempo.

Después les entregó algunas muestras a antiguos compañeros para que las probaran en sus casas, cuyas devoluciones fueron muy buenas. Krause decidió apostar u$s150.000 de su propio dinero, patentó la forma y el diseño, y mantuvo en secreto la composición exacta del material. En agosto de 2011 empezó a vender Scrub Daddy en supermercados locales mientras todavía trabajaba como consultor para 3M.

La marca hoy tiene decenas de productos y presencia internacional. Gentileza - John Ziomek

El paso por Shark Tank que cambió todo: 42.000 esponjas vendidas en siete minutos

Su mayor éxito llegó en octubre de 2012 con su participación en Shark Tank cuando Krause presentó el producto frente a los inversores del programa y terminó cerrando un acuerdo con Lori Greiner, que puso u$s200.000 en el proyecto. La exposición televisiva cambió la escala del negocio.

Después de la emisión del episodio, se vendieron 42.000 unidades en tan solo siete minutos. En las siguientes 24 horas, las ventas superaron u$s1 millón. Walmart y Bed Bath & Beyond se pusieron en contacto para sumar el producto a sus tiendas. A partir de ahí, la compañía amplió su catálogo hasta superar los 80 productos y llegó a 47 países.

Según las estimaciones, la empresa podría alcanzar una facturación de u$s500 millones durante 2026, a la vez que el patrimonio personal de Krause ronda los u$s200 millones. Ese producto que durante años había quedado olvidado en un garaje terminó siendo la fuente de la fortuna de este emprendedor.