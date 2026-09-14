Ford transforma la Ranger en una bestia híbrida 6x6 con 286 CV y capacidad de remolque pesada + Agregar ámbito en









Diseñada para responder a los requerimientos del Ejército británico, la pick up suma un tercer eje electrificado, motor V6 diésel y capacidad para arrastrar hasta 4,5 toneladas en terrenos extremos.

La nueva Ranger para las fuerzas armadas del Reino Unido

Ford llevó la plataforma de su clásica camioneta mediana a un nivel radical. En alianza con la firma de ingeniería Ricardo y General Dynamics Land Systems UK, la automotriz presentó una variante 6x6 táctica concebida específicamente para el programa Light Mobility Vehicle (LMV) del Ministerio de Defensa del Reino Unido, el cual busca renovar la flota utilitaria de las fuerzas armadas europeas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ranger: mecánica V6 con asistencia eléctrica y capacidades tácticas de trabajo Esta adaptación militar toma como base la carrocería de la Ranger Super Duty, a la cual se le integró un tercer eje con propulsión eléctrica independiente.

Debajo del capó conserva el motor V6 turbodiésel 3.0 de 209 CV, el cual, al trabajar en conjunto con la asistencia eléctrica trasera, alcanza una potencia combinada de 286 CV.

Esta adaptación militar toma como base la carrocería de la Ranger Super Duty, a la cual se le integró un tercer eje con propulsión eléctrica independiente. Este esquema híbrido permite operar en tracciones 6x4 o 6x6, priorizando la entrega de torque inmediato ante cargas severas.

Carga y remolque: Soporta hasta 1.982 kg de carga útil , posee una capacidad de arrastre de 4.500 kg y alcanza una masa combinada total de hasta 8 toneladas .

Aptitud todoterreno: Registra casi 30 cm de despeje del suelo , un límite de vadeo de 85 cm , protecciones inferiores de acero y bloqueos de diferencial.

Equipamiento especial: El habitáculo mantiene la pantalla de 12 pulgadas adaptada con software táctico, mientras que el chasis modular permite configurarla como ambulancia, transporte de tropas o vehículo logístico. La unidad entrará en fase de pruebas operativas entre octubre de 2026 y enero de 2027. Por el momento, la marca descartó una eventual comercialización en el mercado civil.