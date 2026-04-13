Llega OnCity Week con descuentos y promociones únicas + Seguir en









En la previa del Mundial, Oncity.com lanza una nueva edición de OnCity Week con descuentos de hasta el 30% y financiación de hasta 20 cuotas sin interés, en una amplia gama de productos de tecnología, hogar y consumo masivo.

El marketplace ofrece retiro gratuito en más de 200 sucursales en todo el país.

Oncity.com lanza una nueva edición de OnCity Week, una propuesta imperdible en la previa del Mundial para acceder a productos de primera línea con importantes beneficios y opciones de financiación.

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Durante la campaña, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 15 cuotas sin interés con tarjetas de los principales bancos del país. De la mano de Banco Nación, OnCity ofrecerá durante esta semana hasta 20 cuotas sin interés y hasta 30% off en variedad de ítems.

La iniciativa incluye una amplia variedad de productos que van desde electrodomésticos como aires acondicionados, lavarropas y cocinas, hasta pequeños dispositivos que facilitan las tareas del hogar. También se destacan artículos de bazar, perfumes, cuidado personal y juguetes, así como de productos de tecnología como celulares, televisores, notebooks, consolas y parlantes disponibles en sus más de 200 sucursales y oncity.com.

oncity Además, los clientes podrán acceder a financiación con On City Crédito, en esta oportunidad contarán con un beneficio exclusivo de 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con On City, comenzando a abonar en mayo. Es importante tener en cuenta que el marketplace ofrece retiro gratuito en más de 200 sucursales en todo el país, brindando una opción rápida y sin costos adicionales para recibir las compras.

On City Week se presenta como una oportunidad ideal para adquirir o renovar productos esenciales con condiciones de pago accesibles y convenientes

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