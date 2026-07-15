Ahorrá millones: el ingenioso invento para que arregles cualquier electrodoméstico de tu casa + Agregar ámbito en









Un nuevo proyecto promete simplificar las tareas habituales y extender la vida útil de muchos equipos, sin tener que gastar de más.

Llegó el producto que tanto tu hogar como tus aparatos estaban esperando. Gentileza - iFixit

Cada vez son más las personas que buscan las mejores alternativas para reparar los equipos de su hogar antes de tener que reemplazarlos inevitablemente. Esta misma tendencia creció gracias a la aparición de nuevas herramientas pensadas para usuarios que no tienen experiencia en este tipo de actividades.

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Es por eso que apareció un nuevo kit que reúne accesorios diseñados para trabajar sobre una gran variedad de dispositivos domésticos. Su propuesta apunta a resolver reparaciones fáciles, reducir costos y evitar que los aparatos que todavía funcionan terminen descartados antes de tiempo.

Esta herramienta va a cambiar la vida útil de tus electrodomésticos. Gentileza - iFixit De qué trata este kit de herramientas La empresa iFixit, conocida por sus manuales y productos para la reparación de celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos, amplió su catálogo con una propuesta pesada para el hogar. Se trata del Megalodon Driver Kit, un juego de destornilladores y puntas pensado para intervenir en electrodomésticos, muebles y distintos equipos de uso cotidiano.

La idea detrás de este lanzamiento es ofrecer una solución que permita abrir productos que requieren herramientas diferentes a las habituales. Mientras los kits para teléfonos cubren tornillos muy pequeños, esta nueva versión incorpora accesorios adaptados a cafeteras, aspiradoras, lavavajillas, muebles modulares y otros equipos presentes en la mayoría de las viviendas.

El fabricante sostiene que este tipo de herramientas puede ayudar a prolongar la vida útil de los productos, ya que muchas fallas menores pueden solucionarse sin necesidad de reemplazar el aparato completo o contratar un servicio técnico para tareas básicas. Otro de los objetivos del kit es reducir la cantidad de residuos electrónicos, ya que evita que muchos dispositivos terminen descartados por problemas que podrían resolverse con un cambio de pieza o un ajuste básico.

El repertorio de puntas se compone de un total de 16 accesorios. Gentileza - iFixit Las características y funciones claves de este invento El componente principal del kit es un nuevo mango de aluminio anodizado, su diseño incorpora un sistema denominado Swivel Grip Cap, que permite que la parte superior gire libremente mientras se sostiene el destornillador, una característica que facilita la tarea de retirar tornillos durante trabajos repetitivos. Cuando el problema requiere mayor fuerza, el mecanismo puede bloquearse con una simple presión hacia abajo. El kit incluye un total de 16 puntas, elegidas a partir de los tipos de tornillos más frecuentes en productos domésticos, algunas son: Puntas Philips en tamaños 0, 1 y 2

Destornillador plano de 6 milímetros

Puntas de seguridad Torx desde TR10 hasta TR25

Puntas hexagonales de 4 milímetros hasta 1/8 de pulgada

hasta Puntas cuadradas números 1 y 2

Llave para tuercas de 5/16 de pulgada

Adaptador para tubos de 1/4 de pulgada Uno de los aspectos más llamativos es la longitud de cada punta, porque todas alcanzan 2 pulgadas, equivalentes a unos 5 centímetros, facilitando el acceso a tornillos ubicados en zonas profundas donde los destornilladores normales no llegan. Además, el sistema de bloqueo del mango elimina mecanismos adicionales y permite cambiar rápidamente entre un movimiento libre y otro con mayor fuerza según la necesidad de cada tarea.

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