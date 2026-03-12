OnCity tracciona ventas y fidelización financiera con sorteos masivos y descuentos en tecnología + Seguir en









Esta acción busca no solo impulsar las ventas de cara al próximo mundial, sino también fomentar la cobrabilidad y el uso de su sistema de financiación propio, que permite compras solo con DNI y pagos fijos en pesos.

Con una red de más de 200 sucursales físicas y una plataforma de e-commerce consolidada, la empresa busca fortalecer su posicionamiento como referente de soluciones accesibles y modernas en el mercado minorista argentino.

El marketplace OnCity lanzó una agresiva estrategia comercial para marzo de 2026, combinando incentivos de consumo con el fortalecimiento de su ecosistema de pagos. La compañía anunció el sorteo de 100 televisores de 50 pulgadas (marcas TCL y RCA) destinados exclusivamente a clientes que operen con "OnCity Crédito" y mantengan sus cuotas al día.

En paralelo, la firma confirmó su participación en la novena edición de Electro Fans hasta el 18 de marzo. Durante este evento sectorial, OnCity ofrece descuentos de hasta el 50% y planes de hasta 12 cuotas sin interés en categorías críticas como electrodomésticos y tecnología.

Al integrar beneficios directos por compra con facilidades crediticias para sectores no bancarizados, el retailer apuesta a consolidar su cuota de mercado en Argentina, apalancándose en una red de más de 200 sucursales y su plataforma de e-commerce para capturar la demanda estacional de renovación del hogar.

