Santa Cruz y el CUI se unen para ofrecer Cursos de idiomas + Agregar ámbito en









El convenio fue suscripto por la Cámara de Diputados de la provincia con el Centro Universitario de Idiomas, en el marco del programa "Santa Cruz, Puentes para el Futuro". Se ofrecerán clases gratuitas de inglés y portugués para los residentes de la Provincia.

La firma del convenio por parte de las autoridades del CUI.

Con el objetivo de seguir expandiendo el acceso a la formación en idiomas, se llevó adelante la firma de un convenio de colaboración entre la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y el Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. A través de esta importante alianza, enmarcada en el programa provincial "Santa Cruz, Puentes para el Futuro", se ofrecerán clases gratuitas de inglés y portugués para los residentes de la Provincia.

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La firma contó con la participación del Vicegobernador de la Provincia, Fabián Leguizamón y en representación del CUI el Director General, Roberto Villarruel, y el Director Ejecutivo, Carlos Bell.

La propuesta académica se llevará adelante de manera virtual mediante la plataforma CUI Online 24/7, una plataforma diseñada para que cada estudiante avance a su propio ritmo, adaptando el cursado a sus tiempos y responsabilidades cotidianas.

Fabián Leguizamón, vicegobernador de Santa Cruz. Para postularse a los cursos, los interesados deberán registrar residencia en la provincia de Santa Cruz, ser mayores de 16 años y disponer de un dispositivo electrónico con conexión a internet para acceder a la plataforma.

La inscripción será durante todo el mes de julio y el trámite debe realizarse ingresando en https://diputadosdesantacruz.gob.ar/.

Para la resolución de dudas o consultas adicionales, pueden comunicarse directamente por mail a [email protected].

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