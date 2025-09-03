OnCity llega a Monte Grande con una nueva sucursal







El marketplace abre una nueva sucursal, con grandes ofertas y descuentos, en la semana de Electro Fans.

OnCity ya tiene más de 50 sucursales en la provincia de Buenos Aires.

Como parte de su plan de expansión, OnCity anunció la apertura de una nueva sucursal en Monte Grande (Hipólito Yrigoyen 45), la cual se suma a las más de 50 que el marketplace ya posee en la provincia de Buenos Aires.

La inauguración se da en el marco de una nueva edición de Electro Fans, que se lleva a cabo del 1 al 3 de septiembre. Se trata de una semana de ofertas, beneficios y descuentos exclusivos en productos para toda la familia. Desde tecnología y electrodomésticos pasando por celulares, equipos de audio, cocinas, heladeras, televisores y una amplia variedad de artículos para el hogar, de uso personal, perfumes, fitness y/o deportes, son algunas de las múltiples categorías que estarán disponibles incluyendo juguetes para los más chiquitos y todo lo que necesitan nuestras mascotas.

Durante estos tres días, las ofertas y descuentos alcanzan hasta un 45% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis en AMBA. En esta nueva edición de Electro Fans con OnCity Crédito se podrá acceder a un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, empezando a abonar recién en octubre. Además, las promociones también estarán disponibles en las más de 210 sucursales distribuidas en todo el país.

Para conocer todas las propuestas y acceder a promociones exclusivas, se podrá acceder a www.oncity.com