Como parte de su plan de expansión, OnCity anunció la apertura de una nueva sucursal en Monte Grande (Hipólito Yrigoyen 45), la cual se suma a las más de 50 que el marketplace ya posee en la provincia de Buenos Aires.
- ámbito
- Negocios
- Comercio electrónico
OnCity llega a Monte Grande con una nueva sucursal
El marketplace abre una nueva sucursal, con grandes ofertas y descuentos, en la semana de Electro Fans.
-
Lanzan OnCity, un nuevo Marketplace con promociones especiales
-
On City Week: descuentos de hasta el 50% y financiación en 18 cuotas sin interés
La inauguración se da en el marco de una nueva edición de Electro Fans, que se lleva a cabo del 1 al 3 de septiembre. Se trata de una semana de ofertas, beneficios y descuentos exclusivos en productos para toda la familia. Desde tecnología y electrodomésticos pasando por celulares, equipos de audio, cocinas, heladeras, televisores y una amplia variedad de artículos para el hogar, de uso personal, perfumes, fitness y/o deportes, son algunas de las múltiples categorías que estarán disponibles incluyendo juguetes para los más chiquitos y todo lo que necesitan nuestras mascotas.
Durante estos tres días, las ofertas y descuentos alcanzan hasta un 45% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis en AMBA. En esta nueva edición de Electro Fans con OnCity Crédito se podrá acceder a un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, empezando a abonar recién en octubre. Además, las promociones también estarán disponibles en las más de 210 sucursales distribuidas en todo el país.
Para conocer todas las propuestas y acceder a promociones exclusivas, se podrá acceder a www.oncity.com
Dejá tu comentario