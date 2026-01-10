Logró una sólida fortuna gracias a su talento, pero le robaron millones con ayuda de un importante banco + Seguir en









Por un mal asesoramiento, tuvo que batallar legalmente porque entidades financieras lo estafaron por montos elevados.

La entidad financiera metió al deportista en un esquema fraudulento que le costó millones. Imagen: Bloomberg

Los atletas de élite normalmente ganan millones durante sus carreras deportivas, pero no siempre saben cómo proteger o invertir ese dinero. En varios casos, decisiones financieras mal asesoradas o confianzas mal colocadas han terminado en demandas, pérdidas económicas y conflictos públicos con instituciones que supuestamente debían cuidar sus activos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los casos más notorios involucra a un exjugador de la NFL que, pese a haber amasado una importante fortuna gracias a años de éxito en la liga americana, terminó enfrentando consecuencias económicas devastadoras por una gestión defectuosa de su dinero. Ese protagonista es Dwight Freeney, un veterano defensivo cuya carrera en la NFL le generó cerca de 98 millones de dólares en ingresos, aunque su patrimonio neto hoy sea mucho menor.

Dwight Freeney El ex deportista atribuyó su pérdida millonaria a Bank Of America y los demandó. Imagen: COLTS La historia de Dwight Freeney y cómo consiguió sus millones Dwight Freeney fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL en 2002 por los Indianapolis Colts y se consolidó como uno de los pass-rushers más temidos de su generación. A lo largo de más de una década en la liga, principalmente con los Colts y luego con los San Diego Chargers, acumuló logros individuales destacados, incluidas múltiples selecciones al Pro Bowl y una victoria en el Super Bowl XLI.

Durante su carrera profesional, Freeney firmó contratos lucrativos, incluido un acuerdo de seis años por 72 millones de dólares con 30 millones garantizados, que lo convirtió en uno de los defensivos mejor pagados de la NFL.

A pesar de estas ganancias, el patrimonio neto estimado de Freeney al retirarse es significativamente menor que sus ingresos totales, en parte por decisiones de inversión y gastos personales, además de la evolución natural de la vida después del deporte.

Mal asesorado y robado: qué pasó con los 20 millones del exdeportista En 2015, Freeney presentó una demanda contra Bank of America, alegando que la entidad financiera y sus asesores lo vincularon con un esquema fraudulento que le costó más de 20 millones de dólares de sus activos. Según la demanda, Freeney había confiado en el banco para administrar sus finanzas, pero algunos de los individuos encargados de gestionar ese dinero actuaron de manera indebida, transfiriendo fondos sin su consentimiento y participando en operaciones que derivaron en pérdidas millonarias. Bank of America ha negado responsabilidad directa en el fraude, señalando que las personas que cometieron los actos habían sido separadas de la empresa y condenadas por cargos federales. A pesar de ello, Freeney buscó recuperar parte de lo perdido a través de la justicia civil. En algunos aspectos el caso puso en evidencia la vulnerabilidad de deportistas ante malas prácticas financieras, y aunque parte del fraude resultó en condenas penales para los implicados, el reclamo por compensación civil siguió en disputa por años.

Temas Millones