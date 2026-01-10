Escaneo completo: la nueva balanza que es tendencia en todo el mundo + Seguir en









Un nuevo invento está dando que hablar entre millones de personas y promete ser de lo más vendido este año.

Una nueva creación que pedirán millones de personas en todo el mundo. Imagen: Freepik

En un momento en que millones de personas buscan herramientas tecnológicas que acompañen su bienestar diario, los dispositivos de salud conectados ganan terreno entre los gadgets más deseados. Entre ellos, las básculas inteligentes han evolucionado más allá de medir solo el peso corporal, ofreciendo datos útiles para optimizar rutinas de ejercicio y estilos de vida saludables.

La demanda por información personalizada y preventiva ha convertido a estos equipos en protagonistas del cuidado personal. En 2026, uno de los lanzamientos más comentados es la Withings Body Scan, una balanza inteligente que promete ir mucho más allá del simple peso en kilos. Disponible pronto en varios mercados globales, se presenta como una herramienta integral capaz de ofrecer un panorama mucho más amplio de la salud corporal.

Withings Body Scan La balanza que registra datos detallados de diferentes zonas del cuerpo para un mejor cuidado de la salud. Imagen: TechHive Múltiples funciones: de qué trata este invento millonario La Withings Body Scan es una báscula conectada que integra tecnologías avanzadas para ofrecer un seguimiento preventivo de la salud de todo el cuerpo. A través de sensores de bioimpedancia y análisis segmentado, el equipo puede evaluar con precisión la composición corporal, incluyendo masa muscular, grasa corporal y agua, y dará información útil para quienes desean controlar su progreso físico.

A diferencia de las balanzas tradicionales, este dispositivo registra datos detallados de diferentes zonas del cuerpo (torso, brazos y piernas) y sincroniza automáticamente los resultados con la aplicación móvil de Withings mediante Wi-Fi o Bluetooth, facilitando el seguimiento continuado de tendencias de salud.

Más allá de la composición corporal, la Body Scan incorpora funciones adicionales vinculadas al bienestar cardiovascular y metabólico, aportando datos sobre ritmo cardíaco en reposo, edad vascular y otros marcadores clave. Todo ello permite al usuario tener una visión más completa de su estado físico a lo largo del tiempo.

Las características de este innovador dispositivo La Withings Body Scan ofrece un conjunto amplio de funciones que combinan precisión técnica y facilidad de uso. Entre sus principales características se encuentran mediciones detalladas de masa muscular y grasa segmentada por zonas del cuerpo, índice de grasa visceral y masa ósea, además de análisis de hidratación y tasa metabólica basal. Incluye tecnología de ECG de 6 derivaciones para monitorear la actividad eléctrica del corazón y evaluar posibles irregularidades, junto con un sistema que mide salud nerviosa y vascular, proporcionando señales tempranas sobre el estado de estos sistemas. La báscula también reconoce hasta ocho usuarios diferentes, ofreciendo perfiles personalizados y sincronizando automáticamente los datos con la app de Withings. Su diseño moderno con pantalla LCD a color y conectividad automática hacen que la experiencia de uso sea intuitiva y accesible.

