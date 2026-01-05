Creó uno de los imperios más famosos de la historia y ganó miles de millones en camino + Seguir en









Con una jugada muy cuestionada en su época, consiguió llevar adelante uno de los negocios más rentables de la historia.

Tomó una decisión arriesgada, pero lo transformó en una de las figuras más importantes de una reconocida industria del cine. Freepik

No siempre quien entiende cómo generar miles de millones de dólares de ganancias proviene del mundo de los negocios tradicionales. Muchos encontraron el lugar y el momento indicado para dar un paso gigante hacia la creación de un imperio capaz de sostener uno de los patrimonios más grandes del mundo.

George Lucas tomó una de las decisiones más arriesgadas que se recuerden en Hollywood y ese movimiento fue clave para impulsar un proyecto que, con el paso de los años, se transformó en una auténtica mina de oro. Aunque fue cediendo su rol dentro de la franquicia por cifras millonarias, sigue siendo el creador y figura central de su universo.

George Lucas Lucasfilm Lucas fue el encargado de iniciar la franquicia más rentable de la historia. Lucasfilm La historia de George Lucas y su camino con Star Wars El punto de quiebre llegó en 1977 con el estreno de Star Wars, producida con un presupuesto cercano a los 11 millones de dólares. La película recaudó más de 775 millones en taquilla mundial y, a diferencia de lo habitual en ese momento, Lucas conservó los derechos de las secuelas y de la comercialización, una decisión clave para lo que vendría después.

A partir de allí, la saga se expandió mucho más allá del cine. Juguetes, libros, licencias y productos oficiales comenzaron a generar ingresos constantes, con picos anuales que superaron los mil millones de dólares en ventas de merchandising durante varias décadas. Para comienzos de la década de 2010, la marca ya había acumulado más de 20 mil millones de dólares solo en productos licenciados.

Ese esquema se apoyó también en una estructura empresarial propia. A través de Lucasfilm y compañías técnicas como Industrial Light and Magic, el control de los efectos visuales, el sonido y la producción permitió reducir costos externos y vender servicios a otras grandes producciones de Hollywood, sumando fuentes de ingresos independientes de Star Wars.

El movimiento decisivo llegó en 2012, cuando vendió Lucasfilm y los derechos de Star Wars a Disney por 4.1 mil millones de dólares. La operación incluyó efectivo y acciones, y cerró un ciclo iniciado casi 40 años antes, basado en una negociación inicial que priorizó el control del negocio por sobre el salario como director. Miles de millones: cuál es el patrimonio de George Lucas El patrimonio neto de George Lucas está estimado en 9 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esta cifra se explica por su rol como creador de una de las franquicias más rentables del mundo, ya que aún percibe ingresos vinculados a películas, series, videojuegos, libros, cómics y juguetes. Una parte importante de sus ganancias fue destinada a la filantropía. En 2005 donó un millón de dólares para financiar el monumento a Martin Luther King Jr. en el National Mall de Washington D. C. Junto a su esposa, Mellody Hobson, también realizó aportes por 25 millones de dólares a After School Matters y un millón a la Fundación Obama.

