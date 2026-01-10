Muy esperado: el invento que puede mejorar la vida de millones de perritos

Miles de millones de personas en el mundo tienen un amor profundo por sus mascotas . Estos compañeros ideales para el día a día pueden enfrentar problemas físicos, pero sus dueños hacen todo lo posible para brindarles la mejor calidad de vida.

Cualquier avance que mejore su bienestar es celebrado, y este nuevo invento es un ejemplo concreto. Especialmente en perros de avanzada edad, dificultades para caminar pueden convertirse en una preocupación menos gracias a esta innovación.

Repawse es un exoesqueleto motorizado diseñado específicamente para perros con dificultades para caminar . El dispositivo se coloca en una de las patas traseras afectadas y funciona como un sistema de asistencia que acompaña el movimiento del animal en tiempo real, sin forzarlo ni guiarlo de manera rígida.

Su funcionamiento se basa en sensores electromiográficos de superficie ubicados en una pata sana del perro . Estos sensores detectan las señales musculares cuando el animal inicia el movimiento y permiten que el exoesqueleto reproduzca ese patrón en la extremidad comprometida, manteniendo la coordinación natural entre las patas delanteras y traseras.

Una diferencia clave frente a otras soluciones es que el sistema solo actúa cuando el perro decide moverse . Si el animal se detiene, el exoesqueleto también lo hace. Esto evita procesos de adaptación forzada y reduce el estrés, un problema frecuente en tratamientos de rehabilitación prolongados.

El objetivo de los creadores

El proyecto fue desarrollado por Zhou Leijing y su equipo con un objetivo concreto: reducir las dificultades de adaptación que presentan muchos perros durante la rehabilitación. Fue concebido como un sistema de asistencia y no como una prótesis tradicional. La idea central es que el dispositivo se adapte al perro y no al revés, favoreciendo una experiencia de movimiento más intuitiva y cercana a la caminata real, algo clave para la recuperación física y emocional.

En la actualidad, Repawse es un prototipo funcional que recibió reconocimiento internacional en el ámbito del diseño, pero todavía no se comercializa de forma masiva. No hay un precio definido ni una fecha oficial de lanzamiento al mercado. Sus creadores trabajan en etapas de prueba y validación con la expectativa de que, a futuro, pueda transformarse en una alternativa concreta para millones de perritos que hoy dependen de soluciones limitadas.