No le alcanzó con los millones que ganó en el básquet y creó un imperio inmobiliario: quién es Luol Deng

Empezó a invertir desde novato y, con socios y paciencia, convirtió millones en activos que rinden sin pelota.

No hizo ruido con lujos: fue por propiedades y socios pesados, y armó un imperio que sigue sumando valor cuando el partido termina. Pixabay

Muchos deportistas cobran millones y, sin embargo, se quedan sin respaldo cuando se apaga la luz del estadio. Por eso, la regla de oro es diversificar temprano y pensar en ingresos estables. Luol Deng tomó nota mientras jugaba en la NBA: usó su sueldo como capital inicial.

En silencio, mientras la mayoría miraba sus estadísticas y contratos, él armó una estrategia de largo plazo. El resultado fue una cartera de bienes raíces comerciales que creció con paciencia, socios fuertes y una obsesión por activos que generaran caja cuando el básquet quedara atrás.

GettyImages-964614916 Del vestuario a la planilla: la apuesta por ingresos estables que transformó millones. Foto: Lance King La historia de Luol Deng y cómo se convirtió en un empresario exitoso Durante buena parte de sus 15 temporadas en la liga, Deng jugó ese rol que todos los entrenadores aman: sólido, confiable y constante. Sumó más de 900 partidos, rondó los 15 puntos por noche y llegó dos veces al Juego de las Estrellas, sin necesidad de convertirse en la cara de una franquicia.

Esa “clase media” deportiva igual le rindió como pocas cosas en tiempos modernos. Su carrera coincidió con el salto del tope salarial, empujado por acuerdos de TV con ESPN y TNT, y terminó con un total de 168 millones de dólares en sueldos. Entre esos números, hubo un contrato de cuatro años por 72 millones con Los Angeles Lakers que siguió pagándole incluso cuando ya no jugaba.

Mientras otros se enfocaban en el próximo gran acuerdo, Deng empezó a mirar ladrillos. Desde su temporada de novato en 2004 destinó parte de lo que ganaba a inversiones inmobiliarias, con una lógica más parecida a un fondo que a una apuesta de ocasión.

Su método se apoyó en paciencia y disciplina. Arrancó con proyectos en África Oriental y Londres, y después expandió su juego a Estados Unidos. En vez de perseguir “pelotazos”, priorizó flujo de caja sostenido y activos de calidad, de esos que no dependen de una moda. Cientos de millones: cuál es el patrimonio de Luol Deng Un impulso fuerte llegó después de la reforma fiscal de 2017, cuando aparecieron las Zonas de Oportunidad, que incentivaron inversiones en áreas de bajos ingresos con beneficios impositivos si se mantenían durante el tiempo suficiente. Deng entró temprano, se asoció con otros jugadores y exjugadores de la NBA a través de fondos grandes, y puso el foco en ciudades con un lazo personal: Chicago, donde jugó casi una década con los Bulls. Para profesionalizar la estructura, fundó su firma inmobiliaria D3N9 en 2014 y se rodeó de mentores y socios pesados: JPMorgan Chase, con Jamie Dimon; el desarrollador Don Peebles; y el exbanquero de Wall Street David Gross, clave como socio inversor. Hoy controla hoteles, resorts, casinos, condominios de lujo y edificios multifamiliares en varios países, y el valor estimado de sus activos inmobiliarios comerciales ronda los 200 millones de dólares.

