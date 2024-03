Longvie suspende al 50% de sus empleados en dos plantas por caída de ventas

Longvie suspende empleados en Catamarca y Entre Ríos por caída de ventas

A las medidas tomadas por Acindar el mes pasado, se le sumaron las automotrices Toyota y General Motors. Y en paralelo, la fabricante de electrodomésticos Longvie decidió avanzar por el mismo camino y suspender a la mitad de sus operarios en las plantas de Catamarca y Entre Ríos.

Según informaron medios locales, las suspensiones comenzaron a regir este martes y finalizarán a mediados de abril. Los trabajadores afectados cobrarán alrededor del 80% del haber bruto de sus sueldos durante ese tiempo y estarán dispensados de acudir a las plantas.

En la planta de Catamarca la empresa cuenta con la línea de fabricación de lavarropas y emplea a 120 personas. En tanto que en Entre Ríos está emplazada la producción de termotanques, calefones y estufas y trabajan 90 personas.

El derrumbe de las ventas golpea a las pymes industriales

Nicolás Álvarez, delegado de los empleados en la empresa, indicó al medio El Ancasti que “desde la gerencia nos dijeron que no había venta, que había bajado mucho la demanda. Realmente no tienen un panorama muy claro a futuro. Esto es día a día”. La empresa cuenta también con una fábrica en la provincia de Buenos Aires, la cual hasta el momento no se vio afectada.

Las medidas tomadas por el gobierno nacional para frenar la inflación generaron un desplome de las ventas minoristas en pymes durante los meses de enero y febrero. Según CAME, el primer mes del año cayeron 28,5% mientras que el mes pasado bajaron 25,5%. El primer bimestre cerró en baja por un 27%.

Desde la compañía aducen que se trata de una medida tomada a partir de la fuerte caída en las ventas. “Solo quedan algunos trabajadores para cargar los camiones y algunas tareas de mantenimiento”, indicaron fuentes de la empresa al medio local El Once.