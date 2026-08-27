El mejor invento para cuidar a tu mascota: un collar que te avisa si tu perro o gato se pierde + Agregar ámbito en









Este invento cuenta con GPS, alertas, voz y monitoreo de actividad en un dispositivo que pesa tan solo 36 gramos con seguimiento en tiempo real.

Este dispositivo es imperceptible para el animal y controla cada uno de sus pasos. Gentileza - MOVA

Con el avance de la tecnología, sus beneficios empezaron a usarse para mejorar el seguimiento de los animales domésticos. Además de cámaras y comederos automáticos, un nuevo invento propone un dispositivo capaz de mostrar una ubicación precisa y detectar cuando el animal se aleja de un área determinada.

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Esa alternativa se llama SureTrack Pro, desarrollado por MOVA para animales de más de 3,5 kilos. El equipo combina diferentes sistemas de localización, actualiza la posición cada pocos segundos y suma herramientas para comunicarse a distancia desde una aplicación.

El dispositivo tiene una app para controlar cada paso del animal. Gentileza - MOVA De qué trata este pequeño accesorio para tu mascota SureTrack Pro es un localizador GPS de tan solo 36 gramos que se engancha directamente y pasa desapercibido durante los paseos, el tiempo en casa o los momentos de juego. Para determinar la posición aprovecha una combinación de GPS, AGPS, LBS, Bluetooth y Wi-Fi. En condiciones óptimas puede alcanzar una precisión de diez metros y actualizar la ubicación cada cinco segundos.

Uno de sus usos principales es para actuar cuando el animal se pierde. Desde la aplicación se puede seguir el recorrido en tiempo real y comprobar hacia dónde se movió el animal. También permite crear hasta cuatro zonas de seguridad. El usuario puede establecer como límite el jardín de una casa, un parque o incluso una ruta habitual y recibir una alerta cuando el dispositivo abandona ese perímetro.

El sistema también genera una advertencia si detecta que el localizador se desprendió accidentalmente. A su vez permite hacer una especie de llamada al SureTrack Pro. El equipo responde automáticamente y deja escuchar los sonidos que ocurren alrededor para obtener más información sobre el lugar en el que se encuentra. Además, el dueño puede grabar y reproducir mensajes de voz a distancia para intentar llamar su atención o tranquilizarlo cuando está solo.

El dispositivo aprende la rutina de tu mascota y envía alarmas cuando sale de las zonas habituales. Gentileza - MOVA Sus características y funciones claves El equipo no se limita únicamente a mostrar la ubicación, ya que la aplicación incorpora un sistema de monitoreo de actividad basado en inteligencia artificial que registra distintos datos del movimiento diario. Entre sus principales características se encuentran: Actualización de ubicación cada cinco segundos

Precisión aproximada de hasta diez metros en condiciones óptimas

GPS, AGPS, LBS, Bluetooth y Wi-Fi

Hasta cuatro zonas de seguridad configurables

Alertas cuando abandona un perímetro o el dispositivo se desprende

Comunicación de audio para escuchar el entorno

Reproducción de mensajes de voz grabados

Registro de distancia recorrida, calorías y tiempo de actividad

Luz LED y señal sonora para encontrarlo con poca iluminación

Certificación IP67 contra polvo y contacto con agua A partir de los movimientos registrados, la aplicación también crea un mapa de calor con los lugares que más frecuenta con tal de identificar recorridos habituales, lugares de descanso y posibles modificaciones en sus rutinas. La batería tiene una capacidad de 600 mAh y puede alcanzar hasta siete días de autonomía en el modo de bajo consumo. Su certificación IP67 permite resistir una inmersión accidental en agua dulce de hasta un metro durante unos 30 minutos, aunque no está diseñado para actividades acuáticas prolongadas ni para utilizarse en agua salada. La conexión depende de una eSIM compatible con más de 390 operadores alrededor del mundo, por lo que también puede seguir funcionando durante viajes internacionales. La aplicación está disponible desde Android 8.0 e iOS 13.0 y permite compartir información y alertas con diferentes integrantes de una familia. SureTrack Pro tiene un precio promocional de 89 euros, frente a los 99 euros habituales. Para acceder a las funciones de seguimiento también es necesario contratar una suscripción. El plan anual cuesta 96 euros, pero las alternativas de dos y tres años tienen cuotas más baratas. La compañía ofrece un período de prueba para quienes quieran conocer el servicio antes de contratarlo.

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