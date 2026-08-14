Ranking: los podcasts que eligen empresarios, inversores y ejecutivos para aprender de negocios

De Warren Buffett a Silicon Valley, cada vez más empresarios eligen podcasts para escuchar a fundadores, inversores y especialistas. Estos son algunos de los más recomendados en el mundo de los negocios.

Los podcasts empresariales dejaron de ser un formato alternativo para convertirse en una herramienta de formación.

Durante años, los libros fueron la principal fuente de aprendizaje para empresarios y ejecutivos. Pero e l crecimiento de los podcasts cambió los hábitos de consumo . Hoy, miles de directivos aprovechan los momentos muertos del día para escuchar entrevistas, analizar estrategias empresariales o conocer cómo piensan algunos de los fundadores más exitosos del mundo.

La gran ventaja del formato es la posibilidad de acceder a conversaciones extensas y mucho más profundas que una entrevista tradicional. En muchos casos, los invitados explican errores, decisiones y procesos que difícilmente aparecerían en una conferencia o en una presentación corporativa.

Este es un ranking con diez podcasts que se transformaron en una referencia para emprendedores, ejecutivos e inversores. La selección se elaboró a partir de rankings especializados, recomendaciones de empresarios y la presencia recurrente de estos programas en listas elaboradas para fundadores y líderes empresariales.

Si existe un podcast capaz de funcionar como un MBA en formato de audio, probablemente sea Acquired. Cada episodio es una investigación exhaustiva sobre la historia de una empresa . Nike, Costco, Microsoft, Nvidia, Berkshire Hathaway o Hermès son algunas de las compañías analizadas. Los capítulos suelen durar entre tres y cuatro horas, pero el nivel de detalle es uno de los más valorados por empresarios y directivos. Incluso The Wall Street Journal destacó que el programa consiguió atraer a una audiencia formada por ejecutivos, inversores y referentes de Silicon Valley.

2. How I Built This

Conductor: Guy Raz.

Es uno de los podcasts empresariales más populares del mundo. La propuesta es sencilla: entrevistar a los fundadores de compañías reconocidas para reconstruir el origen del negocio. Desde Airbnb hasta Patagonia, pasando por LinkedIn, Ben & Jerry's o Spanx, cada episodio muestra cómo nació una empresa y cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron sus creadores.

Su principal fortaleza es el formato narrativo. No se centra únicamente en los resultados, sino en el recorrido completo, incluyendo los errores y los momentos de incertidumbre.

3. The Tim Ferriss Show

Conductor: Tim Ferriss.

Con más de 900 millones de descargas, el programa de Tim Ferriss se convirtió en una referencia para empresarios y ejecutivos de todo el mundo. El autor de La semana laboral de 4 horas entrevista a fundadores, inversores, científicos, escritores y deportistas para analizar cómo trabajan y cuáles son sus hábitos.

Las conversaciones suelen durar varias horas y profundizan en temas como productividad, liderazgo, gestión del tiempo y toma de decisiones. La clave está en el nivel de preparación de las entrevistas y en la capacidad de Ferriss para extraer información práctica de cada invitado.

4. Masters of Scale

Conductor: Reid Hoffman.

Cuando el fundador de LinkedIn entrevista a otros empresarios para hablar sobre crecimiento, el resultado suele ser interesante. Pero Masters of Scale va un paso más allá. Cada episodio gira alrededor de una teoría sobre cómo escalan las compañías y la contrasta con la experiencia de fundadores y directivos.

Entre los invitados aparecen nombres como Brian Chesky, Reed Hastings, Sara Blakely o Mark Zuckerberg. La producción tiene un formato más cercano al documental que a una entrevista tradicional, lo que explica buena parte de su éxito. Actualmente supera los 250 episodios y se consolidó como uno de los grandes referentes en materia de liderazgo y crecimiento empresarial.

5. All-In Podcast

Conductores: Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks y David Friedberg.

Es, probablemente, el podcast más influyente del ecosistema tecnológico actual. Los cuatro conductores son empresarios e inversores con una extensa trayectoria en Silicon Valley y cada semana analizan temas vinculados con tecnología, inteligencia artificial, mercados financieros, política y geopolítica.

El tono es informal y muchas veces polémico, pero precisamente esa libertad es uno de los motivos por los que el programa ganó tanta relevancia entre fundadores, inversores y ejecutivos. Para quienes buscan entender hacia dónde se mueve la economía digital, es una parada obligatoria.

6. HBR IdeaCast

Productor: Harvard Business Review.

Si hay una marca asociada al pensamiento empresarial moderno, esa es Harvard Business Review. Su podcast reúne entrevistas con profesores, investigadores, CEOs y especialistas para analizar temas como liderazgo, estrategia, innovación, negociación y transformación digital.

A diferencia de otros programas centrados en historias personales, HBR IdeaCast tiene un enfoque mucho más académico. Cada episodio toma investigaciones recientes y las traduce en herramientas aplicables a la gestión diaria de una empresa.

7. Invest Like the Best

Conductor: Patrick O'Shaughnessy.

Nació como un podcast orientado a las inversiones, pero con el tiempo se transformó en una plataforma para conversar sobre negocios, tecnología y creación de empresas.

Por el programa pasaron algunos de los principales referentes del capital de riesgo, gestores de fondos, fundadores y académicos. Las entrevistas se destacan por su profundidad y por la capacidad del conductor para explorar los procesos de toma de decisiones de cada invitado.

8. The Diary of a CEO

Conductor: Steven Bartlett.

El empresario británico Steven Bartlett convirtió su podcast en un fenómeno global. Lo que comenzó como un espacio orientado al emprendimiento terminó ampliándose hacia temas relacionados con liderazgo, comunicación, psicología, salud y desarrollo profesional.

Su principal diferencial es el tono de las conversaciones. Bartlett suele llevar las entrevistas hacia aspectos más personales, lo que permite conocer cómo piensan los empresarios más allá de los balances y los resultados financieros.

9. a16z Podcast

Productor: Andreessen Horowitz.

El fondo de inversión Andreessen Horowitz es uno de los actores más influyentes de Silicon Valley, por lo que su podcast se transformó rápidamente en una fuente privilegiada para entender hacia dónde avanzan los negocios.

Los episodios abordan temas como inteligencia artificial, criptomonedas, biotecnología, mercados, regulación e innovación. Aunque está más orientado al mundo tecnológico, también ofrece una visión muy útil para cualquier ejecutivo interesado en detectar tendencias antes de que lleguen al mercado masivo.

10. The Knowledge Project

Conductor: Shane Parrish.

El objetivo del programa es ayudar a los oyentes a desarrollar mejores modelos mentales para tomar decisiones. A través de entrevistas con empresarios, inversores, autores y especialistas, Shane Parrish analiza cómo piensan las personas que alcanzaron niveles extraordinarios de desempeño.

Más que ofrecer recetas rápidas, el podcast intenta responder una pregunta mucho más compleja: cómo construir un proceso de pensamiento capaz de reducir errores y mejorar la calidad de las decisiones.

Mucho más que una lista para escuchar camino al trabajo

Los podcasts empresariales dejaron de ser un formato alternativo para convertirse en una herramienta de formación. Muchos ejecutivos los utilizan para actualizarse sobre tendencias, conocer nuevas estrategias o acceder a conversaciones que antes estaban reservadas para conferencias privadas o escuelas de negocios.

La diversidad de propuestas también explica el fenómeno. Algunos programas se enfocan en la historia de grandes compañías; otros analizan inversiones, liderazgo, innovación o tecnología. Pero todos comparten un objetivo: entender cómo piensan quienes toman decisiones capaces de cambiar el rumbo de una empresa.

En una época en la que el tiempo es uno de los recursos más escasos, el éxito de los podcasts demuestra que aprender ya no depende exclusivamente de sentarse a leer un libro. A veces, alcanza con ponerse los auriculares y escuchar una buena conversación.