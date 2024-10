Los cinco libros que recomienda Marcos Galperín

"Yo creo que eso es lo que pasa con los libros. Depende de qué momento estás atravesando cuando los lees es cuánto te marcan", advirtió a La Nación.

El entrevistador extendió la pregunta Consultándoles por libros de emprendedurismo, y el empresario respondió: "Me gusta Built to Last y Good to Great, que son de Jim Collins".

"Después hay uno que es Innovator’s Dilemma, que es más duro de leer, pero es muy importante porque justamente habla todo el tiempo de cómo las innovaciones generan oportunidades y desafíos y cómo hace una empresa para adaptarse a todas estas innovaciones", finalizó Galperín refiriéndose al escrito de Clayton Christensen .