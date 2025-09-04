Ante la crisis de consumo y los cambios de hábitos de los clientes, parece no salvarse nadie. Las pequeñas y medianas empresas estadounidenses han sufrido dificultades que las hicieron tambalear, pero incluso las más establecidas, perdieron millones y muchas han llegado al cierre definitivo.
Luego de 30 años: la importante empresa que se despidió de sus clientes y cerró todos los locales
Llevaba más de tres décadas decorando los hogares de la gente pero no pudo afrontar sus dificultades financieras.
Una de las compañías que sorprendió a los clientes con esta noticia fue Trees N Trends, la reconocida cadena de accesorios, muebles para el hogar, artículos de decoración y ropa de mujer, entre otras cosas. La empresa se declaró en quiebra y anunció el cierre de la totalidad de sus locales.
Los motivos del cierre de Trees n Trends
La cadena que comenzó con el nombre de Silk Tree Factory en el año 1992 fue evolucionando con los años hasta convertirse en Trees n Trends, llegando a ser la más querida entre quienes buscaban artículos de decoración, muebles, ropa de mujer y accesorios para el hogar con un toque distintivo. Desde arbustos y coronas artificiales hasta elegantes centros de mesa y textiles, su catálogo se fue ampliando sin perder su esencia artesanal.
En este momento, según comunicó la familia Wallace en un emotivo video a través de las redes sociales, las tiendas permanecerán abiertas de lunes a sábado de 10 a 18h mientras liquiden todo su inventario con descuentos de entre el 25 y 50%. Cuando se agoten los productos, cada tienda cerrará definitivamente sus puertas.
El caso de esta compañía no es único, se lo conoce como el "apocalipsis minorista" y ha afectado a muchas tiendas en los últimos años en Estados Unidos. Las razones se explican por cambios en los hábitos de consumo, una baja considerable en clientes, aumento de costos y mayor competencia extranjera.
