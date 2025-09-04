Luego de 30 años: la importante empresa que se despidió de sus clientes y cerró todos los locales







Llevaba más de tres décadas decorando los hogares de la gente pero no pudo afrontar sus dificultades financieras.

Una reconocida compañía anunció su cierre por pérdidas millonarias.

Ante la crisis de consumo y los cambios de hábitos de los clientes, parece no salvarse nadie. Las pequeñas y medianas empresas estadounidenses han sufrido dificultades que las hicieron tambalear, pero incluso las más establecidas, perdieron millones y muchas han llegado al cierre definitivo.

Una de las compañías que sorprendió a los clientes con esta noticia fue Trees N Trends, la reconocida cadena de accesorios, muebles para el hogar, artículos de decoración y ropa de mujer, entre otras cosas. La empresa se declaró en quiebra y anunció el cierre de la totalidad de sus locales.

Trees n Trends Llegó el final para la compañía de Art & Deco más emblemática de Estados Unidos.

Los motivos del cierre de Trees n Trends La cadena que comenzó con el nombre de Silk Tree Factory en el año 1992 fue evolucionando con los años hasta convertirse en Trees n Trends, llegando a ser la más querida entre quienes buscaban artículos de decoración, muebles, ropa de mujer y accesorios para el hogar con un toque distintivo. Desde arbustos y coronas artificiales hasta elegantes centros de mesa y textiles, su catálogo se fue ampliando sin perder su esencia artesanal.

En este momento, según comunicó la familia Wallace en un emotivo video a través de las redes sociales, las tiendas permanecerán abiertas de lunes a sábado de 10 a 18h mientras liquiden todo su inventario con descuentos de entre el 25 y 50%. Cuando se agoten los productos, cada tienda cerrará definitivamente sus puertas.

El caso de esta compañía no es único, se lo conoce como el "apocalipsis minorista" y ha afectado a muchas tiendas en los últimos años en Estados Unidos. Las razones se explican por cambios en los hábitos de consumo, una baja considerable en clientes, aumento de costos y mayor competencia extranjera.

