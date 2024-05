Maquinaria agrícola: empresas en alerta por la caída de ventas

A pesar de la buena cosecha, los empresarios del agro no avanzan con decisiones de inversión a la espera de un mejor tipo de cambio.

Las empresas de maquinaría agrícola no son ajenas a la crisis económica que atraviesa la Argentina y las proyecciones para el segundo semestre parecen no ser del todo alentadoras. Es que los productores no están liquidando la cosecha al ritmo esperado y tampoco están tomando fuertes decisiones de inversión, un cóctel complejo que podría redundar en paralización de plantas y suspensiones.