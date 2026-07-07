¿Adiós a la soledad?: el robot humanoide chino con piel sintética que promete acompañarte en casa

Un nuevo desarrollo busca cambiar tu vida con una propuesta inédita que cuenta con capacidades que generan expectativa.

La inteligencia artificial avanza sin parar y cada vez aparecen más dispositivos con esta herramienta que son pensados para un uso cotidiano . Dentro de este rubro, una empresa china presentó un desarrollo que apunta a un objetivo muy distinto al de los robots industriales tradicionales.

La apuesta se enfoca en la compañía, la asistencia diaria y la interacción con las personas dentro del hogar. Gracias a un diseño con un aspecto muy similar al humano y a un sistema de IA generativa , este nuevo dispositivo intenta responder a una problemática que afecta a millones de personas, el aislamiento social.

La compañía china UBTech lanzó oficialmente U1 , un robot humanoide diseñado para producirse a gran escala y destinado principalmente al ámbito doméstico. A diferencia de otros desarrollos enfocados en fábricas o depósitos, este modelo fue concebido para interactuar con personas que viven solas o necesitan asistencia diaria.

El proyecto apunta especialmente al mercado chino, donde la empresa identifica un universo potencial de más de 400 millones de personas, con prioridad para adultos mayores y personas solteras.

U1 incorpora inteligencia artificial generativa para mantener conversaciones, reconocer rutinas y adaptar sus respuestas según los hábitos de cada usuario. Cuanto mayor es el tiempo de convivencia, más información incorpora para ofrecer una comunicación personalizada .

El sistema integra cámaras ubicadas en los ojos, micrófonos de alta sensibilidad y sensores instalados en la zona del pecho. Todos esos elementos recopilan información que luego procesa la inteligencia artificial para interpretar expresiones faciales y detectar posibles señales de cansancio o estrés.

Según la empresa desarrolladora, el robot busca transformarse en un asistente permanente capaz de brindar compañía durante gran parte del día. Entre sus funciones también está el recordatorio de medicamentos, el seguimiento de determinados hábitos y la emisión de alertas cuando identifica situaciones que podrían requerir atención.

El interés comercial apareció incluso antes del inicio de las entregas, ya que la compañía informó que recibió más de 13.300 reservas anticipadas antes de la llegada de las primeras unidades, prevista para septiembre de 2026. El precio también varía según la configuración elegida, la versión inicial cuesta alrededor de u$s17.600, mientras que el modelo más completo alcanza aproximadamente u$s145.700.

El robot humanoide que te va a acompañar en tu día a día. Gentileza - ADEK BERRY

Cuáles son las características estéticas y sus funciones de interacción

Uno de los aspectos que más llama la atención de U1 es su apariencia, el robot tiene una piel sintética flexible diseñada para ofrecer una textura similar a la humana e incorpora detalles estéticos como uñas cuidadosamente modeladas y una cara pensada para transmitir expresiones naturales.

Su movilidad también fue desarrollada para generar una interacción más cercana, ya que puede mover la cabeza, los ojos y la boca de forma coordinada, lo que le permite mantener conversaciones con gestos mucho más realistas que los de generaciones anteriores de robots sociales. La autonomía de funcionamiento alcanza aproximadamente 4 horas antes de necesitar una nueva carga de batería.

Otra de las funciones disponibles consiste en la personalización física, ya que los compradores pueden modificar el peinado, el rostro y la vestimenta para crear una imagen inspirada en un familiar, una celebridad o incluso un personaje ficticio. En materia de interacción, el robot conversa con el usuario, recuerda actividades programadas y propone distintas acciones recreativas. Entre ellas puede sugerir mirar un partido de fútbol, iniciar una charla o acompañar rutinas para reducir la sensación de aislamiento.

A pesar de su avanzado nivel tecnológico, U1 mantiene límites muy claros, ya que no cocina, no hace tareas domésticas y tampoco fue diseñado para mantener contacto físico íntimo. Su propósito principal pasa por la asistencia emocional y el acompañamiento diario.

La empresa considera que este tipo de dispositivos puede transformarse en una herramienta de apoyo para personas mayores o usuarios que viven solos, especialmente en sociedades donde el envejecimiento poblacional y la reducción del tamaño de los hogares generan nuevos desafíos.