McDonald's refuerza su compromiso con la transparencia con su programa Puertas Abiertas







La compañía es la única del sector que invita de forma proactiva a sus clientes a recorrer sus cocinas y conocer cómo se preparan las hamburguesas más icónicas del mundo.

En el Mes de la Transparencia de la Información, McDonald’s vuelve a poner en primer plano una de sus iniciativas más emblemáticas: Puertas Abiertas, el programa exclusivo que desde hace años invita a los clientes a recorrer las cocinas de sus restaurantes y conocer en primera persona cómo se prepara el menú que millones de personas eligen a diario.

“En McDonald’s creemos que la confianza se construye con hechos. Por eso somos los únicos en la industria que abrimos nuestras cocinas de forma proactiva y permanente, para que todos puedan ver el cuidado y cariño que tenemos por cada ingrediente y proceso de nuestro menú”, afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, quien complementó: “Cuando las personas conocen esa obsesión que tenemos por la calidad y la seguridad alimentaria, su confianza y percepción de la marca mejora notablemente”.

“Los alumnos mostraron muchísimo interés durante el recorrido. Pudieron interactuar con los gerentes del local, quienes les explicaron cada detalle con gran paciencia, y valoraron cómo los procesos de calidad se relacionan con lo que aprenden en clase. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, por la cual estamos muy agradecidos. Sin dudas, vamos a volver a repetirla con futuros alumnos en los próximos años.” expresó Paula Sol Pok, docente de la Universidad Católica Argentina.

Entre lo que más destacan los clientes que realizaron el recorrido se encuentran:

La carne de las hamburguesas, 100% de res de la mejor calidad, proveniente de ganaderías ubicadas en la Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

La optimización de la cadena de producción de los alimentos, donde cada insumo que ingresa es tratado con suma eficiencia y bajo procesos claramente definidos que aseguran su correcta manipulación, cocción y tiempos de uso. Estos procedimientos permiten cumplir de manera rigurosa con las normas de sanidad y calidad alimentaria. Los vegetales frescos, cultivados en tierras fértiles de Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy. Las icónicas papas fritas de la marca, que además de cumplir con estrictos estándares y controles en su producción, una vez en la cocina se preparan con el tiempo justo de cocción, logrando siempre el equilibrio perfecto: crocantes por fuera y tiernas por dentro.