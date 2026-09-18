Donald Trump le prohibió el ingreso a la Casa Blanca a tres importantes medios de EEUU + Agregar ámbito en









Se trata de CNN, MSNOW y Político. Se suma a una lista de conflictos del presidente estadounidense con portales y noticieros.

Nuevo conflicto de Trump con la prensa norteamericana. White House

En pleno escenario electoral en los EEUU, Donald Trump arremetió una vez más contra la prensa de su país y decidió prohibirle el ingreso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación opositores a su gestión, acusándolos de emitir noticias falsas. Advirtió que podrían ser más.

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"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, vetaré de la Casa Blanca a la cadena de noticias falsas CNN, a MSNOW (¡que hace poco cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (¡los beneficiarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares —un récord histórico— pagada directamente por el Gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato del corrupto Joe Biden para mantenerlos «a flote»! ¡A mí eso me parece corrupción!)", señaló en su cuenta personal de Truth Social.

Luego de argumentar que su decisión se basa en la presunta divulgación de "noticias falsas" por parte de esas firmas, concluyó: "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas".

Trump tomó la medida luego de emitir el voto. El mandatario fue consultado por el veto en una conferencia de prensa en el Salón Oval, en donde insistió que "me cansa tanto leer y ver noticias falsas. Cuando mirás CNN es simplemente falso. Por eso sus niveles de audiencia no son buenos". "Puede que haya otros que se unan a ellos y quizás puedan mejorar", reiteró.

Los antecedentes de Donald Trump con la prensa El más notorio antecedente del conflicto de Donald Trump con la prensa es la demanda judicial que mantiene abierta con la agencia Associated Press (AP). El año pasado, la gestión de la Casa Blanca definió excluir a AP de los actos presidenciales por haberse referido al "Golfo de México" (y no al "Golfo de América", como desea Trump), lo que llevó al medio de comunicación iniciar un litigio que tuvo un fallo favorable en primera instancia, que consideró que una compañía de noticias no puede ser sancionada por los contenidos que publica. Un tribunal superior suspendió esa medida cautelar y el caso llegó a una nueva instancia de apelación.

Previamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impidió que periodistas de medios como Bloomberg, The New York Times y The Wall Street Journal tuvieran acceso a la cumbre de ministros de Finanzas del G20. Una medida similar tomó el Departamento de Defensa en el 2025, cuando estableció restricciones -primero- y prohibiciones -después- para que los periodistas puedan cubrir la actividad del Pentágono. Ante este último anuncio de Trump, CNN se manifestó considerando que sus coberturas son "justas y precisas", calificando a la medida como "un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente". Previamente, se le había retirado el acceso a la Casa Blanca al periodista Jim Acosta, que formaba parte de la cadena televisiva cuando fue apuntado como un infiltrado ruso.