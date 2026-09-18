Argentina vuelve a jugar la Copa Davis este fin de semana y recibe a Turquía en Nuequén: los detalles + Agregar ámbito en









El equipo argentino de Copa Davis se enfrentará este fin de semana con su par de Turquía, por un lugar en los Qualifiers 2027, en una serie que se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Argentina vuelve a jugar la Copa Davis este fin de semana y recibe a Turquía en Nuequén: los detalles

El equipo argentino de Copa Davis se enfrentará este fin de semana con su par de Turquía, por un lugar en los Qualifiers 2027, en una serie que se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

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La actividad se pondrá en marcha este sábado al mediodía con el primer partido de singles, mientras que una vez finalizado el mismo se llevará a cabo el segundo encuentro de la serie.

El domingo será definitorio, ya que a las 11 de la mañana se disputarán los partidos de dobles y luego los últimos dos partidos de singles en caso de ser necesario.

Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana fueron: Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La Argentina tiene que disputar esta instancia, ya que en febrero cayó 3-2 como visitante contra Corea del Sur, en una serie que estuvo envuelta en polémica por la ausencia de las principales figuras albicelestes.

Turquía, por su parte, tendrá como representantes a Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Los turcos consiguieron la clasificación a esta instancia gracias al triunfo por 3-1 en la serie contra Eslovenia que se disputó a principios de febrero. En la previa, todo indica que la Argentina no debería tener problemas para superar a Turquía, aunque nunca hay que descartar sorpresas en la Copa Davis. Gracias, Neuquén https://t.co/LhLHuol7bc pic.twitter.com/bcDFK47ajb — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 17, 2026 El ganador de la serie conseguirá un lugar en los Qualifiers del 2027, mientras que el perdedor caerá al Grupo Mundial 2. El cronograma y horarios de la serie entre Argentina y Turquía en la Copa Davis Sábado 19: Single 1: a las 12:00

Single 2: a continuación Domingo 20: Dobles: a las 11:00

Single 3: a continuación

Single 4: a continuación