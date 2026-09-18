La resolución de la FIFA que beneficiará a la Selección argentina en los próximos amistosos

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los detalles de los próximos amistosos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y confirmaron las suposiciones: serán tomados como “Clase A”. Además, presentaron las nuevas obras dentro del Predio Lionel Andrés Messi.

Leandro Paredes contra Gavi en la final del Mundial 2026, entre Argentina y España.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que los amistosos de la Selección argentina contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre , serán tenidos en cuenta como “Clase A” y ayudará a que las sanciones de Thiago Almada, Nahuel Molina y Leandro Paredes se comiencen a limpiar.

Esta clasificación, determinada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), beneficiará al proyecto de reestructuración de Lionel Scaloni de cara a la Copa América 2028, gracias a que podrá contar con los jugadores titulares en el Mundial 2026 nuevamente en el futuro.

Las sanciones que fueron otorgadas a los jugadores de la Albiceleste se debieron a un encontronazo con los futbolistas de España luego de la final. Todo comenzó cuando Molina empujó a Rodri. Luego, Paredes golpeó a Gavi y a Eric García, mientras que Almada se sumó en el final.

La "tangana" que se formó en la final del Mundial 2026.

El jugador de Boca fue el que recibió el castigo más severo: 10 partidos sin poder jugar y una multa de u$s90.000 . Mientras que el lateral por derecha fue castigado con siete encuentros y el enganche de River tan solo con uno, aunque ambos también tuvieron que pagar una pena con dinero.

Gracias a que esta nueva fecha FIFA será la más larga de la historia , debido a que se juntan la de septiembre y octubre, la AFA organizó tres encuentros contra rivales de menor vuelo futbolístico, pero la confirmación de que se cuenten como " Amistosos Internacionales de 1er nivel" beneficiará a los sancionados, a la administración de cargas y a que todos puedan sumar minutos.

La última vez de Lionel Messi con la Selección argentina.

El primer enfrentamiento será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre, contra Bolivia; el segundo en La Bombonera, el 3 de octubre, frente a Burkina Faso; y el último, para despedir a Messi, en el Monumental, el 6 de octubre, ante Benín.

Las nuevas obras en el predio de la AFA

En busca de llevar a la Selección argentina y sus juveniles al máximo nivel, Claudio Tapia, presidente de la AFA, hizo una recorrida por el Predio Lionel Andrés Messi para mostrar cómo están avanzando las nuevas obras que beneficiarán a todas las categorías.

En su cuenta de Instagram, el mandatario publicó un video con la leyenda de “Seguimos poniendo en valor nuestra Casa”. En él, expuso el nuevo gimnasio de primer nivel y resolvió que el antiguo también se va a remodelar para usarlo de otra manera.

Claudio "Chiqui" Tapia viendo las remodelaciones en el predio de AFA. AFA

“La segunda etapa, una vez finalizado el gimnasio, va a ser convertir este gimnasio que era de la Selección Mayor en los vestuarios nuevos, que van a ser mucho más amplios, más cómodos, para que toda nuestra Selección tenga la comodidad necesaria para poder cambiarse, prepararse, ducharse y sentirse como siempre, en su casa”, reveló Tapia.

Por último, además de renovar la utilería, el “Chiqui” anticipó que el vestuario viejo, en donde se cambiaron los campeones del mundo durante los últimos años, no será renovado y quedará como santuario: “Hemos tomado la decisión de que, a pesar de que vamos a hacer el nuevo vestuario para la Selección Mayor, este dejarlo intacto, dejarlo como una parte sagrada, como el corazón de nuestras Selecciones Argentinas futuras”, concluyó.