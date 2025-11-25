Monasterio Tattersall Subastas de Activos, la firma con vasta trayectoria y transparencia en la venta de activos, llevará a cabo tres importantes subastas en diciembre de perfiles muy distintos entre sí, que abarcan desde maquinaria y equipamiento hasta propiedades.
- ámbito
- Negocios
Monasterio Tattersall Activos cierra el año con tres subastas clave
Una importante venta de maquinaria e implementos para la construcción, el 4 de diciembre; la subasta de equipamiento de la empresa Ledesma por renovación de equipos, el 16 de diciembre; y la subasta de propiedades de Loma Negra, el 19 de diciembre.
4 de diciembre- Subasta de maquinaria e implementos para la construcción
La primera se realizará el 4 de diciembre y estará compuesta por maquinaria e implementos para la construcción pertenecientes a la firma Webuild, referente global en ingeniería y construcción de grandes obras de infraestructura.
Entre los lotes disponibles se incluirán:
- Grúa sobre neumáticos Locatelli, modelo GRIL 8700 T, año 2016, Capacidad 70 TN
- 2 puentes grúa, caballete stac, año 2017, uno de 22,5 toneladas y otro de 45 toneladas
- Pala cargadora marca Caterpillar 938K, año 2015
- Motoniveladora Caterpillar 120K, año 2016; compresor de aire Atlas Copco y transformador trifásico Fohana
- Cámaras refugio; radiadores para refrigeración y 4 locomotoras perfil bajo, marca Schoma modelo CHL 600, años 2012 y 2013
- Muebles de oficina y lote de elementos de computación
16 de diciembre-Subasta de la empresa Ledesma por renovación de equipamiento
La segunda subasta se llevará a cabo el 16 de diciembre por renovación de equipamiento de la empresa Ledesma. Entre los bienes que se pondrán a la venta se incluyen tractores, topadoras, excavadoras, vehículos y motocicletas. Los lotes se encuentran y estarán disponibles para una exhibición pública en el ingenio Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy, los días 12 y 13 de diciembre, lo que brindará a los interesados la posibilidad de inspeccionar los equipos antes de participar.
Se subastará Maquinaria: 11 tractores John Deere modelos 6615, años 2008 y 2009; 2 tractores John Deere modelo 6130j, año 2012, y 10 tractores John Deere, modelo 7515 DT, años 2004, 2007 y 2010.
2 tractores sobre oruga John Deere, modelo 943OT; 1 topadora John Deere modelo 850J; 1 excavadora Caterpillar, modelo 320 D, año 2012; 1 excavadora John Deere 210G, año 2020; motosoldadoras; grúas Bucyrus; plantadora de caña; cargadora frontal CAT; topadora CAT; carro cañero; equipo contra incendio, entre otros.
Vehículos:
- 3 Toyota Hilux 4X4 C/D DX 2.5TD, años 2005; 2006 y2009.
- Toyota Hilux 4X2 C/S DX 2.5 TD, año 2010.
- 2 Ford 4000 D – Tipo chasis con cabina, años 2010 y 2012.
- Toyota Hilux 4X4 CD DX Packs 2.5 TDI, año 2013.
- 2 Toyota Hilux 4X2 CS DX 2.4 TDI 6 M/T, año 2017.
- Toyota Hilux 4X2 CS, año 2011.
- 10 motocicletas Honda XR 150, años 2018,2020, 2021 y 2022.
- 5 cuatriciclos Honda TRX250TM, año 2011.
19 de diciembre- Subasta de propiedades ubicadas en Villa Cacique
La tercera subasta tendrá lugar el 19 de diciembre y estará compuesta por 13 propiedades de la firma Loma Negra, ubicadas en Villa Cacique, provincia de Buenos Aires.
Se trata de diferentes viviendas tipo chalet, algunas con dos y otras con tres habitaciones, todas rodeadas de parque arbolado. Algunas unidades cuentan con pileta, garage, parrilla y living con hogar.
Situada a una corta distancia de ciudades clave como Olavarría y Tandil, Villa Cacique se ha consolidado históricamente como un punto de referencia en torno a actividades industriales, especialmente vinculadas al desarrollo cementero de la zona. Su ubicación estratégica ofrece excelentes oportunidades para proyectos logísticos, industriales, comerciales o residenciales.
Ya están disponibles las fotos, videos y descripciones de todas las subastas en: https://www.activos.monasterio-tattersall.com/subastas
¿Cómo participar de la subasta de manera online?
1) Registrarse
El procedimiento de compra es muy sencillo, y tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall S.A.
La subasta es únicamente por internet.
2) Garantía
Para poder participar se requiere una caución del 10 % (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30 % con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).
3) Ofertar
Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta.
Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.
4) Cierre y prórroga de cierre
El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.
Para mayor información:
Dejá tu comentario