Monasterio Tattersall Activos cierra el año con tres subastas clave

Una importante venta de maquinaria e implementos para la construcción, el 4 de diciembre; la subasta de equipamiento de la empresa Ledesma por renovación de equipos, el 16 de diciembre; y la subasta de propiedades de Loma Negra, el 19 de diciembre.

Monasterio Tattersall Subastas de Activos , la firma con vasta trayectoria y transparencia en la venta de activos, llevará a cabo tres importantes subastas en diciembre de perfiles muy distintos entre sí, que abarcan desde maquinaria y equipamiento hasta propiedades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera se realizará el 4 de diciembre y estará compuesta por maquinaria e implementos para la construcción pertenecientes a la firma Webuild, referente global en ingeniería y construcción de grandes obras de infraestructura.

La segunda subasta se llevará a cabo el 16 de diciembre por renovación de equipamiento de la empresa Ledesma. Entre los bienes que se pondrán a la venta se incluyen tractores, topadoras, excavadoras, vehículos y motocicletas. Los lotes se encuentran y estarán disponibles para una exhibición pública en el ingenio Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy , los días 12 y 13 de diciembre , lo que brindará a los interesados la posibilidad de inspeccionar los equipos antes de participar.

2 tractores sobre oruga John Deere, modelo 943OT; 1 topadora John Deere modelo 850J; 1 excavadora Caterpillar, modelo 320 D, año 2012; 1 excavadora John Deere 210G, año 2020; motosoldadoras; grúas Bucyrus; plantadora de caña; cargadora frontal CAT; topadora CAT; carro cañero; equipo contra incendio, entre otros.

Vehículos:

3 Toyota Hilux 4X4 C/D DX 2.5TD, años 2005; 2006 y2009.

Toyota Hilux 4X2 C/S DX 2.5 TD, año 2010.

2 Ford 4000 D – Tipo chasis con cabina, años 2010 y 2012.

Toyota Hilux 4X4 CD DX Packs 2.5 TDI, año 2013.

2 Toyota Hilux 4X2 CS DX 2.4 TDI 6 M/T, año 2017.

Toyota Hilux 4X2 CS, año 2011.

10 motocicletas Honda XR 150, años 2018,2020, 2021 y 2022.

5 cuatriciclos Honda TRX250TM, año 2011.

Monasterio Tattersall Activos subasta 16 de diciembre

19 de diciembre- Subasta de propiedades ubicadas en Villa Cacique

La tercera subasta tendrá lugar el 19 de diciembre y estará compuesta por 13 propiedades de la firma Loma Negra, ubicadas en Villa Cacique, provincia de Buenos Aires.

Se trata de diferentes viviendas tipo chalet, algunas con dos y otras con tres habitaciones, todas rodeadas de parque arbolado. Algunas unidades cuentan con pileta, garage, parrilla y living con hogar.

Situada a una corta distancia de ciudades clave como Olavarría y Tandil, Villa Cacique se ha consolidado históricamente como un punto de referencia en torno a actividades industriales, especialmente vinculadas al desarrollo cementero de la zona. Su ubicación estratégica ofrece excelentes oportunidades para proyectos logísticos, industriales, comerciales o residenciales.

Ya están disponibles las fotos, videos y descripciones de todas las subastas en: https://www.activos.monasterio-tattersall.com/subastas

¿Cómo participar de la subasta de manera online?

1) Registrarse

El procedimiento de compra es muy sencillo, y tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall S.A.

La subasta es únicamente por internet.

2) Garantía

Para poder participar se requiere una caución del 10 % (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30 % con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

3) Ofertar

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta.

Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

4) Cierre y prórroga de cierre

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.

Para mayor información:

www.activos.monasterio-tattersall.com