Mostaza abrió una nueva sucursal en Rosario

La nueva tienda en Rosario, ubicada en la icónica esquina de Bulevar Oroño y Jorge Cura, cuenta con 375m2, estacionamiento para 50 autos y capacidad para más de 170 personas. De esta manera, se suma a las 5 que ya funcionan en la ciudad e implica la creación de más de 400 nuevos puestos de trabajo para la comunidad, contemplando en su mayoría jóvenes que de esta manera accedieron a su primer empleo.

Una de las novedades del local es que apuesta por el formato All In One, al reunir todos los servicios en un solo lugar: AutoMostaza, delivery, pick up y compra por app. Además, la sucursal implementa una renovada experiencia para sus clientes a través de los tótems de digital order: un moderno sistema en el que el cliente realiza su pedido a través de pantallas de última tecnología.

El nuevo local tiene su horario de atención de 8 am a 01 hs de lunes a viernes y de 8 am a 02 hs los fines de semana -la sucursal apunta a funcionar las 24 horas del día en un futuro-. Así, todos los clientes podrán disfrutar de la propuesta gastronómica completa de la marca, con opciones para cada momento del día: hamburguesas, cafetería, ensaladas, helados, y toda la línea Mega Not Burger: una propuesta de hamburguesas vegetarianas y veganas sin carne, con medallones a base de proteína vegetal.

Por su parte, Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza, declaró, “Al igual que el año pasado, esperamos que el 2023 sea un año de crecimiento para Mostaza, y vemos en Santa Fe un pilar fundamental para la consolidación de nuestro plan de expansión.” Además, agregó, “Vamos a seguir apostando por la generación de empleo para la comunidad y por el crecimiento sostenido a largo plazo como una compañía con fuerte presencia en el noroeste argentino.”

El objetivo de Mostaza es impulsar su presencia a nivel nacional a través del formato de negocio de franquicias, que combina rentabilidad, crecimiento y solidez en el largo plazo, apuntando a posicionar la “M” mayúscula como líder en la categoría de fast food.

Esta expansión en el país se basa en cuatro pilares fundamentales: generación de empleo, presencia federal, desarrollo de productos y una escucha activa a sus clientes; la expansión de la compañía va acompañada de sus constantes innovaciones, que trascienden su oferta gastronómica.