MSU Energy sale al mercado local con una emisión de Obligaciones Negociables

Tiene como objetivo optimizar su estructura financiera a través de la precancelación de deuda bancaria, sin incrementar el nivel de endeudamiento ni extender los plazos vigentes. Será el 4 de febrero.

La operación apunta a mejorar la estructura de capital y aprovechar el sólido desempeño operativo y financiero que viene mostrando en los últimos períodos.

MSU Energy S.A. lanzará este miércoles 4 de febrero una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local, con el objetivo de optimizar su estructura financiera a través de la precancelación de deuda bancaria, sin incrementar el nivel de endeudamiento ni extender los plazos vigentes.

Según informó la compañía, la operación apunta a mejorar la estructura de capital y aprovechar el sólido desempeño operativo y financiero que viene mostrando en los últimos períodos. El capital obtenido será amortizado en dos cuotas iguales, con vencimientos previstos para julio y octubre de 2027.

La emisión se da en un contexto favorable para la empresa en términos crediticios. En los últimos días, la calificadora FIX SCR elevó la nota de MSU Energy a AA-(arg), con perspectiva estable. La decisión respondió, según la agencia, a la solidez del negocio consolidado, la estabilidad y previsibilidad de los flujos de fondos y una estructura financiera considerada robusta.

MSU Energy forma parte del Grupo MSU y es uno de los principales actores del sector de generación eléctrica en la Argentina. La compañía opera centrales térmicas de ciclo combinado en General Rojo, Barker y Villa María, que se encuentran entre las más eficientes del parque de generación local.

En conjunto, estas instalaciones aportan una capacidad instalada total de 750 megawatts (MW), posicionando a MSU Energy como un jugador relevante dentro del sistema energético nacional, en un contexto de creciente atención del mercado sobre la sustentabilidad financiera y operativa de las empresas del sector.

