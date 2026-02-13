Hito en el crédito hipotecario: Banco Nación cerró la primera escritura 100% digital en solo 30 días + Seguir en









La entidad concretó la primera escritura del programa “+ Hogares con BNA” bajo un esquema completamente online y ya supera los 24.000 créditos otorgados en todo el país.

La beneficiaria fue María Fernanda Beistegui, clienta de la sucursal Villa Carlos Paz (Córdoba).

El Banco Nación avanzó en la digitalización del sistema hipotecario y concretó la primera escritura del programa “+ Hogares con BNA” en apenas 30 días, mediante un circuito 100% digital que abarca desde la solicitud hasta la firma final.

La beneficiaria fue María Fernanda Beistegui, clienta de la sucursal Villa Carlos Paz (Córdoba), quien accedió a su crédito a través de un proceso completamente online que incluyó la carga de documentación, la evaluación crediticia y la aprobación sin necesidad de concurrir físicamente a una sucursal.

Proceso digital en menos de 24 horas Desde el 12 de enero, el Banco Nación implementó la evaluación y aprobación digital integral de los créditos hipotecarios. Según detalló la entidad, los clientes pueden:

Iniciar la solicitud online.

Cargar la documentación requerida.

Recibir una propuesta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas. Todo el trámite se realiza a través del sitio institucional y de la plataforma oficial del programa “+ Hogares con BNA”.

La iniciativa apunta a acortar significativamente los tiempos administrativos, simplificar la operatoria y brindar mayor previsibilidad a las familias que buscan acceder a la vivienda propia.





banco nacion Un hito para el sistema financiero Desde la entidad señalaron que se trata de una experiencia inédita en el país, al permitir por primera vez gestionar integralmente un crédito hipotecario en formato digital, incluyendo la escritura. Con más de 24.000 créditos hipotecarios otorgados, el programa refleja la fuerte demanda por financiamiento para vivienda y consolida al Banco Nación como uno de los principales jugadores en el segmento. En un contexto donde el crédito hipotecario vuelve a ganar protagonismo, la digitalización total del proceso marca un paso relevante en términos de eficiencia operativa y accesibilidad, y se inscribe en la estrategia del banco de impulsar herramientas que faciliten el acceso a la casa propia.