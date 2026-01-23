Mundial 2026: el fenómeno del "Prode Corporativo" de Bonda que revoluciona las empresas

Con el torneo más grande de la historia en el horizonte, las empresas apuestan por herramientas lúdicas para conectar equipos híbridos, fidelizar clientes y potenciar el clima laboral.

El camino hacia la próxima cita máxima del fútbol ya está en marcha. El Mundial 2026 , que marcará un hito al realizarse en tres países con 48 selecciones, representa una oportunidad única para que las organizaciones fortalezcan el vínculo con sus empleados y clientes. En este contexto, la gamificación ha pasado de ser una tendencia a una herramienta estratégica esencial para el mundo profesional.

Implementar mecánicas de juego en el entorno laboral no es solo diversión; es rentabilidad. Estudios de compromiso demuestran que las compañías que aplican dinámicas de juego pueden incrementar sus ingresos en un 8,5% y elevar significativamente la motivación de su capital humano.

Ante este desafío, Bonda , referente en beneficios y fidelización en Latinoamérica, presenta su Prode Corporativo para el Mundial 2026 . Con una trayectoria que respalda la gestión de juegos de pronósticos para más de 1.000 organizaciones —incluyendo nombres como PedidosYa, Adecco, Hilton, YPF y Alsea—, la plataforma llega con una propuesta evolucionada para el mercado actual.

En un entorno donde el trabajo híbrido dificulta la construcción de equipos, el Mundial surge como el catalizador perfecto. "Es un evento capaz de alinear los objetivos de Capital Humano y Marketing en una sola acción fácil de ejecutar y de bajo costo", explica Brian Klahr , cofundador de Bonda.

El Prode Corporativo consiste en una plataforma online donde colaboradores y clientes compiten prediciendo resultados de los partidos de la Copa del Mundo 2026. Entre sus pilares principales se destacan:

Customización Total: La herramienta se desarrolla con un dominio exclusivo y la identidad visual (logos y colores) de cada empresa.

Simplicidad Operativa: Es una solución "llave en mano" que permite a participantes de toda la región jugar en rankings internos, facilitando la integración de sedes en distintos países.

Fidelización Externa: Además del uso interno, funciona como un potente imán para atraer y retener clientes a través de una experiencia entretenida.

Reconocimiento y Cultura Organizacional

La mecánica es intuitiva: los usuarios acceden con su perfil, cargan sus pronósticos y acumulan puntos. Al concluir el certamen, las empresas utilizan los resultados para premiar a los ganadores con Gift Cards digitales, experiencias del catálogo de Bonda o premios físicos como tecnología y viajes.

Bonda, creada en 2010 por Brian Klahr y Agustín Perelman, ha evolucionado más allá del juego para convertirse en un ecosistema de bienestar integral. Su oferta actual incluye desde una plataforma de beneficios con más de 10.000 descuentos hasta programas de wellness y workshops, consolidándose como un aliado estratégico en la cultura organizacional.

Con la fiebre mundialista más masiva de la historia a la vuelta de la esquina, integrar estas herramientas es vital para las marcas que buscan liderar el compromiso en 2026.

¿Querés transformar la cultura de tu organización para el próximo Mundial? Para más información sobre el Prode Corporativo 2026, haz click aquí.