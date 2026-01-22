Sigue el boom de ONs de empresas energéticas: YPF colocó u$s550 millones al 8,1% + Seguir en









El año comenzó con una nueva ola de empresas en los mercados internacionales de deuda. El vencimiento del bono de YPF es en 2034.

YPF colocó más de u$s500 millones en los mercados internacionales. Mariano Fuchila

El sector energético volvió a dar una muestra de liderazgo en materia de colocación de deuda corporativa. En este caso YPF colocó otros u$s550 millones en los mercados internacionales, a una tasa del 8,1% y con vencimiento en 2034.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de una ola de Obligaciones Negociables (ONs) post elecciones de octubre, el arranque de 2026 volvió estar marcado por la salida de empresas a los mercados. En lo que va del año se destacó lo conseguido por PAE (u$s375 millones), Telecom (u$s600 millones) y Banco Macro (u$s400 millones).

"El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los u$s300 millones iniciales hasta u$s550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual", indicó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

Para el especialista, "la operación consolida la curva de YPF en dólares y refuerza su acceso al mercado internacional, en un momento donde el apetito por crédito argentino vuelve a mostrar señales constructivas". "Con esta reapertura, el bono YM34O pasa a tener un monto en circulación de u$s1.650 millones (el resto de había emitido en enero de 2025), posicionándose como uno de los instrumentos más líquidos de su segmento, lo que debería contribuir a una mejor dinámica de trading y participación de inversores en el secundario", profundizó.

Deuda privada: las empresas de petróleo y gas tienen mayor facilidad para acceder a los mercados globales Hasta el momento, entre empresas privadas, el Estado Nacional y las provincias habían colocado un monto cercano a los u$s8.000 millones en los últimos tres meses, con vencimientos de entre dos y diez años, y una tasa de interés promedio en dólares de entre el 8% y 9 % anual.

Más de la mitad de esa deuda la adjudicó el sector energético. Las compañías que más atractivo generan son aquellas con presencia en la producción y transporte de petróleo y gas en Vaca Muerta, como YPF, Vista Energy, Pampa Energía, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Oldelval.

Temas YPF

Deuda

Dólar