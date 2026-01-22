SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de enero 2026 - 18:51

Sigue el boom de ONs de empresas energéticas: YPF colocó u$s550 millones al 8,1%

El año comenzó con una nueva ola de empresas en los mercados internacionales de deuda. El vencimiento del bono de YPF es en 2034.

YPF colocó más de u$s500 millones en los mercados internacionales.

Mariano Fuchila

El sector energético volvió a dar una muestra de liderazgo en materia de colocación de deuda corporativa. En este caso YPF colocó otros u$s550 millones en los mercados internacionales, a una tasa del 8,1% y con vencimiento en 2034.

Luego de una ola de Obligaciones Negociables (ONs) post elecciones de octubre, el arranque de 2026 volvió estar marcado por la salida de empresas a los mercados. En lo que va del año se destacó lo conseguido por PAE (u$s375 millones), Telecom (u$s600 millones) y Banco Macro (u$s400 millones).

Informate más

"El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los u$s300 millones iniciales hasta u$s550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual", indicó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

Para el especialista, "la operación consolida la curva de YPF en dólares y refuerza su acceso al mercado internacional, en un momento donde el apetito por crédito argentino vuelve a mostrar señales constructivas". "Con esta reapertura, el bono YM34O pasa a tener un monto en circulación de u$s1.650 millones (el resto de había emitido en enero de 2025), posicionándose como uno de los instrumentos más líquidos de su segmento, lo que debería contribuir a una mejor dinámica de trading y participación de inversores en el secundario", profundizó.

Deuda privada: las empresas de petróleo y gas tienen mayor facilidad para acceder a los mercados globales

Hasta el momento, entre empresas privadas, el Estado Nacional y las provincias habían colocado un monto cercano a los u$s8.000 millones en los últimos tres meses, con vencimientos de entre dos y diez años, y una tasa de interés promedio en dólares de entre el 8% y 9 % anual.

Más de la mitad de esa deuda la adjudicó el sector energético. Las compañías que más atractivo generan son aquellas con presencia en la producción y transporte de petróleo y gas en Vaca Muerta, como YPF, Vista Energy, Pampa Energía, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Oldelval.

