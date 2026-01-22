El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en el 4,6%.
El dólar blue volvió a bajar y perforó los $1.500 por primera vez en el año
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Deuda: Economía logró postergar por un mes el 60% de un vencimiento de letras atadas al dólar oficial
-
Sigue el boom de ONs de empresas energéticas: YPF colocó u$s550 millones al 8,1%
Se trata de la segunda baja al hilo y la primera vez en el año que perfora los $1.500.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 22 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.429,50.
Valor del CCL hoy, jueves 22 de enero
El dólar CCL opera a $1.500,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 22 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.458,81 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 22 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 22 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.510,11, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 22 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s89.725, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario