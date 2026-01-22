El dólar blue volvió a bajar y perforó los $1.500 por primera vez en el año

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el oficial se ubicó en el 4,6%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de la segunda baja al hilo y la primera vez en el año que perfora los $1.500.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.429,50.

El dólar CCL opera a $1.500,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5% .

El dólar MEP cotiza a $1.458,81 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 22 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 22 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.510,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 22 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s89.725, según Binance.