YPF selló un swap con Pluspetrol para reforzar su apuesta en Vaca Muerta

Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones mientras que YPF se quedará con la participación en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

La petrolera YPF y la empresa Pluspetrol llegaron a un acuerdo para llevar a cabo un swap de activos para el desarrollo de Vaca Muerta y avanzar en el desarrollo de áreas clave de la formación no convencional.

A partir de este acuerdo, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones , la sociedad que controla YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza .

A cambio, YPF se quedará con la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas , tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, uno de los centros de crecimiento de la petrolera por la capacidad de generación de exportaciones energéticas.

Pluspetrol mantenía la participación en las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas en Vaca Muerta , desde 2014, cuando adquirió el 50% de dichos activos a la empresa estadounidense Apache. Estas áreas, linderas y situadas en Neuquén, eran operadas en asociación con YPF.

YPF licita reapertura de Obligaciones Negociables por hasta u$s500 millones

YPF anunció la licitación de una reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase XXXIV, emitidas bajo legislación de Nueva York y pagaderas en dólares en el exterior. La compañía ofrecerá entre u$s300 y u$s500 millones adicionales, a una tasa fija del 8,25% anual y con vencimiento en 2034. La licitación se realiza por precio, apuntando a una tasa de rendimiento del 8%.

Este bono fue emitido originalmente en enero de 2025 por u$s1.100 millones. Con esta ampliación, el monto total en circulación se ubicará entre u$s1.400 y u$s1.600 millones, fortaleciendo la liquidez del instrumento en los mercados internacionales.

La amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales consecutivas: 30% el 17 de enero de 2032, 30% el 17 de enero de 2033, y el 40% final el 17 de enero de 2034. Los intereses se pagarán semestralmente cada 17 de enero y 17 de julio hasta el vencimiento.