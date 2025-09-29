Nació entre millones y logró mantener el imperio de joyas más grande del mundo: la historia de Henry Cheng







Con gran ambición y un aprendizaje directo de su padre, logró forjar una fortuna de miles de millones de dólares.

Este empresario aprendió bien de su padre y logró forjar una fortuna de mles de millones.

Aprovechar un rubro que suele dejar millones no es fácil sin ambición. La joyería genera grandes fortunas aunque también requiere nuevas inversiones y la mejor estrategia de venta para competir con los gigantes de una industria que no es para todo el mundo.

Henry Cheng aprendió mucho de su padre y logró no solo mantener el negocio familiar, el cuál estuvo centrado en los bienes inmobiliarios y la venta de joyas. Con él al mando, ambas empresas lograron convertirlo en uno de los multimillonarios más importantes de Asia.

Henry Cheng Henry Cheng junto a su hijo mayor, Adrian, quién llevará adelante el control de los millones de la familia.

Multimillonario desde la cuna: quién es Henry Cheng Henry Cheng nació en 1946 en Shunde, China, hijo mayor de Cheng Yu-tung, fundador de New World Development y Chow Tai Fook, el mayor negocio de joyas del mundo. Su familia emigró a Hong Kong en 1946, donde su padre extendió la orfebrería iniciada por su abuelo en 1929.

Se formó en administración de empresas en la Universidad de Western Ontario, graduándose en 1969. En 1972, a los 26 años, se unió al directorio de New World Development, aprendiendo gestión bajo la tutela de su padre, quien dirigía proyectos inmobiliarios y hoteles.

En 1989, Henry asumió como presidente de New World Development, expandiendo el consorcio a shoppings y casinos. En 2016 y tras la muerte de su padre, tomó el control de Chow Tai Fook Enterprises, que posee el 69% de Chow Tai Fook Jewellery, empresa que logró facturar 14 mil millones de dólares en 2024. Él transformó Chow Tai Fook de una tienda en Beijing en 1998 a 1500 tiendas en China para 2011, enfocándose en oro y diamantes accesibles para la gente. Su estrategia prudente evitó deudas excesivas, consolidando el negocio familiar hasta hace poco, dónde sus hijos deberán afrontar el peor momento tras tener pérdidas en ambas compañías. Miles de millones: el patrimonio de Henry Cheng En 2025, el patrimonio de Henry Cheng se estima en 19.5 mil millones de dólares, derivado de su control del 69% de Chow Tai Fook Jewellery, un gigante con ventas anuales de 13.9 mil millones de dólares. Si bien es una cifra estimativa, algunos medios internacionales sugieren que su patrimonio es mayor, pero terminaría viéndose afectado por el mal momento que viven sus empresas. Henry destina su riqueza a la filantropía a través de la Fundación Chow Tai Fook y la Fundación New World, apoyando educación, salud y cultura en Hong Kong y China. En 2023, donó sumas importantes a escuelas y hospitales locales, lo que disparó su popularidad en sus tierras. Actualmente, se espera que el mayor de sus cinco hijos, Adrian, sea quién tome las riendas de los negocios.

