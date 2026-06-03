Ni estufa ni aire acondicionado: el innovador invento que se adapta al frío y al calor para proteger tu casa

Un nuevo desarrollo inspirado en la naturaleza promete mantener tus ambientes estables durante todo el año sin grandes consumos.

Las temperaturas extremas se convirtieron en un desafío cada vez más frecuente para millones de hogares . Mientras el verano exige aires acondicionados cada vez más potentes, el invierno obliga a buscar soluciones para conservar el calor de la casa, pero sin disparar el consumo energético .

Ante esta situación, un grupo de investigadores presentó una alternativa que llamó la atención de todo el mundo. Se trata de un material que se usa en todos los hogares, pero en este caso es capaz de modificar su comportamiento según las condiciones climáticas, con el objetivo de mantener una temperatura equilibrada dentro de las viviendas .

La propuesta nació a partir de una investigación liderada por el profesor Fuqiang Wang, del Instituto de Tecnología de Harbin, en China. El equipo desarrolló una pintura especial que cambia de tonalidad de acuerdo con la temperatura ambiente para mejorar el rendimiento térmico de los edificios.

La inspiración surgió de un animal muy particular: el camaleón Namaqua , una especie que habita zonas desérticas del sudoeste africano. Este reptil modifica el color de su piel para enfrentar las fuertes variaciones térmicas que experimenta durante el día y la noche.

Cuando la temperatura aumenta, adopta tonos más claros que reflejan una mayor cantidad de radiación solar, pero cuando el ambiente se enfría, su piel se vuelve más oscura para captar más calor.

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A partir de ese principio biológico, los científicos diseñaron una pintura inteligente denominada TARCC, sigla en inglés de "revestimiento de refrigeración radiativa adaptable a la temperatura". La idea es aplicarla en techos y paredes exteriores para que la estructura de la casa responda automáticamente a las variaciones climáticas sin depender exclusivamente de equipos eléctricos.

Durante las pruebas iniciales, los investigadores observaron que el material modificaba progresivamente su color a medida que aumentaba la temperatura. El cambio comenzaba cerca de los 20°C y se intensificaba alrededor de los 30°C. En ese punto, la superficie alcanzó una capacidad de reflexión de hasta el 93% de la radiación solar recibida, lo que llamó la atención de la comunidad científica por su potencial para reducir el calentamiento de los edificios.

Pintar casa Pexels Esta pintura se adapta al clima para que siempre te sientas a gusto. Pexels

Cómo funciona este invento

El secreto de esta tecnología se encuentra en unas microcápsulas elaboradas con fluoruro de polivinilideno, un compuesto que responde a los cambios térmicos del entorno. Cuando el ambiente se vuelve más cálido, la pintura adquiere una tonalidad más clara y refleja gran parte de la energía solar, lo que disminuye la temperatura de las superficies expuestas al sol.

Cuando las condiciones cambian y el frío se empieza a sentir muy fuerte, el material adopta colores más oscuros para incrementar la absorción de calor, favoreciendo la conservación de temperaturas más altas dentro del hogar.

Para comprobar su eficacia, los especialistas construyeron varias estructuras experimentales similares a pequeñas viviendas. Algunas fueron cubiertas con la pintura TARCC, mientras que otras recibieron tratamientos convencionales, como pintura blanca estándar, recubrimientos de enfriamiento pasivo o paneles de acero.

Los resultados mostraron diferencias interesantes. Durante el verano, las construcciones protegidas con TARCC permanecieron más frescas que aquellas revestidas con pintura blanca tradicional o acero. En invierno ocurrió el efecto contrario, las superficies tratadas conservaron más calor que otros sistemas de enfriamiento radiativo.

Frío en el hogar Imagen: Magnific

De todas formas, donde realmente sobresalió fue en las estaciones intermedias. Durante la primavera y el otoño, cuando la temperatura puede variar varias veces en un mismo día, la pintura fue capaz de alternar entre absorción y reflexión térmica según las necesidades del momento.