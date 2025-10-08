Otra cadena de supermercados que se declara en quiebra: liquidaciones y descuentos para hacerle frente a las deudas

Supo generar millones de dólares, pero los cambios en el escenario económico la llevaron a la bancarrota.

En un contexto económico cada vez más complejo, los comercios físicos enfrentan una presión constante por la combinación de elevados costos operativos, cadenas de suministro tensas y la competencia creciente del comercio electrónico. Y esto afecta desde negocios minoristas hasta grandes cadenas de supermercados .

Ante estas dificultades, algunas compañías recurren a la declaración de quiebra como medida para reestructurarse o liquidar activos, mientras intentan mitigar las pérdidas a través de ventas especiales y cierres programados.

Esto es lo que hizo recientemente Bargain Hunt, que decidió acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras y cerrar casi 100 sucursales es un caso paradigmático.

Bargain Hunt, una cadena estadounidense dedicada a tiendas de descuento , anunció que cerrará sus 92 sucursales distribuidas en diez estados tras declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 . Fue una medida drástica: todas sus operaciones cesarán al final de febrero, y la cadena ya lanzó un programa de liquidaciones con rebajas de hasta el 40 % para vaciar su inventario.

Originalmente, Bargain Hunt había logrado establecer una red sólida de locales en estados como Tennessee. Sin embargo, con el tiempo enfrentó una creciente presión competitiva: tanto de gigantes minoristas con mayor capacidad financiera como de comercios digitales que operan con bajo costo fijo. Su estructura de costos en locales físicos, sumada a presiones inflacionarias y mayores tasas de interés, redujeron sus márgenes de maniobra.

Un factor crítico fue la ruptura de su relación comercial con Amazon, que había sido uno de sus principales proveedores, lo que afectó su capacidad de abastecerse con eficiencia y volumen. Además, la cadena debió hacer frente a problemas logísticos y de suministro, en un contexto en que las disrupciones en la cadena global hacían más costosas y lentas las entregas.

Tras la declaración de quiebra, la gestión del proceso de liquidación fue delegada a Hilco Merchant Resources, una firma especializada en supervisar cierres comerciales. Bargain Hunt ha empezado a recibir nueva mercancía a precios reducidos para sumarla al inventario de liquidación y maximizar las ventas residuales antes del cierre definitivo.