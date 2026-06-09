Otra más: la popular marca de ropa con deudas de u$s500 millones que se declaró en quiebra

La firma está pasando por su momento más crítico y encara un proceso judicial mientras define qué camino va a tomar en el corto plazo.

Durante décadas, esta fue una de las compañías más reconocidas del mercado de indumentaria para actividades al aire libre en los Estados Unidos. Tras su éxito, su nombre quedó asociado a la aventura, la exploración y el equipamiento para enfrentar las condiciones más extremas.

De todas formas, el escenario económico tan complejo que atraviesa el sector comercial cambió el panorama por completo. Ahora, la empresa enfrenta una situación financiera delicada que la llevó a iniciar un nuevo proceso de reorganización mientras evalúa el cierre de gran parte de sus locales físicos.

La trayectoria de Eddie Bauer comenzó en 1920 en Seattle, Estados Unidos, cuando su fundador, Eddie Bauer, abrió inicialmente un pequeño negocio dedicado a artículos para pesca y actividades recreativas al aire libre . Con el paso de los años, la compañía amplió su catálogo y se popularizó gracias a un desarrollo que marcaría un antes y un después en la industria.

En la década de 1930, la firma patentó la primera campera acolchada con plumas de ganso fabricada en Estados Unidos, conocida como Skyliner. Ese avance permitió que la empresa se distinguiera del resto y gracias a la calidad de sus productos llegó a participar en la confección de equipamiento para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la expansión continuó mediante la venta por catálogo y la apertura de nuevos puntos comerciales. El crecimiento alcanzó niveles récord a comienzos de los años 2000, cuando la cadena llegó a operar 600 tiendas. Actualmente, aunque mantiene operaciones internacionales, la realidad es muy diferente a la que experimentó en sus años de mayor expansión.

Eddie Bauer Multiplaza La marca se enfrenta a su peor momento. Multiplaza

Tres quiebras: los problemas financieros de la marca

La situación actual constituye el tercer proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 que enfrenta Eddie Bauer en poco más de dos décadas. El primer antecedente ocurrió en marzo de 2003, cuando Spiegel Inc., la empresa matriz de aquel momento, solicitó protección judicial por problemas financieros.

La crisis derivó en el cierre de numerosos locales y en una profunda reorganización corporativa, pero tras dos años de reestructuración, la compañía volvió a operar como una firma independiente.

La segunda quiebra llegó el 17 de junio de 2009, ya con un fuerte endeudamiento por la caída de las ventas y las consecuencias de la crisis económica internacional. Poco tiempo después, fue adquirida por el fondo Golden Gate Capital mediante una operación valuada en u$s286 millones.

Ahora, la compañía enfrenta un nuevo escenario crítico, ya que según lo que trascendió, la firma que tiene los derechos para gestionar las tiendas de Eddie Bauer en Estados Unidos y Canadá se prepara para solicitar protección bajo el Capítulo 11.

El proceso incluiría una revisión integral de sus operaciones minoristas y podría derivar en el cierre de aproximadamente 174 sucursales, dentro de una red de 200 locales distribuidos entre ambos países.

Los documentos del proceso muestran además un importante desequilibrio financiero, ya que la compañía acumula obligaciones que superan ampliamente el valor de sus activos y necesita reducir costos para garantizar la continuidad de parte del negocio.