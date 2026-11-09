Para inversores: cinco franquicias de belleza y estética para abrir un negocio desde u$s31.000

Salones de uñas, depilación láser y comercios de productos profesionales forman parte de la oferta. Las inversiones varían según el equipamiento, el tamaño del local y el modelo de atención.

Los salones de uñas ganan terreno dentro del negocio de las franquicias, con marcas que ofrecen distintos formatos de inversión y buscan ampliar su red de locales.

El negocio de la belleza y el cuidado personal se diversificó en los últimos años. A los tradicionales salones de peluquería se sumaron cadenas especializadas en manicura, depilación definitiva y venta de productos profesionales, que encontraron en las franquicias una forma de ampliar su presencia. Algunas ya tienen locales en el exterior, mientras que otras concentran su crecimiento en Argentina.

En este segmento aparecen Umara, d-uñas, Depi4ever, Tiendas de Belleza y Definit , cinco marcas con propuestas y niveles de inversión diferentes. Los montos para abrir un local parten de u$s31.000 y pueden llegar a u$s230.000 , según el tipo de negocio, la superficie y el equipamiento necesario. Las empresas informan plazos estimados para recuperar el capital de entre 12 y 36 meses.

Umara es una cadena argentina especializada en el cuidado de manos y pies que nació en 2008 y comenzó a franquiciar en 2010. Actualmente cuenta con 28 franquicias en Argentina, otras 12 en el exterior y cuatro locales propios . La marca tiene presencia en Chile y Estados Unidos y durante el último año incorporó dos franquicias en el mercado local y una fuera del país.

La empresa trabaja con productos de marca propia, cuenta con una escuela de capacitación y desarrolló una aplicación para administrar los turnos. Sus salones necesitan una superficie mínima de 30 metros cuadrados y se instalan preferentemente en zonas céntricas o centros comerciales.

La inversión parte de u$s31.000 , con un canon de ingreso desde aproximadamente u$s10.000, según el tamaño del salón, y un stock inicial de u$s4.000 más IVA. La compañía cobra regalías y aportes publicitarios fijos, aunque no informa sus valores. Cada establecimiento emplea en promedio a siete personas y el contrato tiene una duración de cinco años.

Umara estima que la inversión puede recuperarse en aproximadamente 18 meses. No exige experiencia previa, pero sí que el franquiciado participe activamente en el negocio. La capacitación se realiza en el mismo local que se va a inaugurar.

En el mismo segmento se encuentra d-uñas, una marca española que comenzó a franquiciar en 2006 y desarrolló una red de salones en distintos países de Europa y América. En Argentina tiene 22 franquicias y tres locales propios, mientras que en el exterior informa otras 268 unidades franquiciadas. Durante el último año abrió cuatro establecimientos en el país y otros 30 fuera de Argentina.

Su actividad está concentrada en servicios de manicura y pedicura. La empresa ofrece locales llave en mano, financiación y una capacitación inicial de 14 días, con instancias presenciales y virtuales.

La inversión total informada es de u$s36.000, con el stock inicial incluido. La ficha comercial también consigna ese monto más IVA como canon de ingreso, por lo que el desglose deberá confirmarse con la compañía. Las regalías son del 7,5% y el aporte publicitario del 1,5%.

Según los datos de la marca, cada local factura en promedio $144 millones anuales, con un plazo estimado para recuperar el capital de entre 12 y 18 meses. Los establecimientos requieren superficies de entre 25 y 35 metros cuadrados y funcionan con un promedio de cinco empleados. El contrato se firma por cinco años.

Otra alternativa es Tiendas de Belleza, una cadena argentina dedicada a la venta de productos profesionales para el cabello, las uñas, las pestañas, el maquillaje y otros tratamientos estéticos. A diferencia de los salones, su negocio se concentra en la comercialización de mercadería y el asesoramiento a los clientes.

La empresa nació en 2015 y comenzó a franquiciar en 2021. Actualmente tiene seis franquicias y dos locales propios, con tres nuevas aperturas durante el último año.

Para abrir una tienda se necesita una inversión desde u$s43.900, sin incluir la obra civil. El canon de ingreso es de u$s2.000, la puesta en marcha sin mercadería parte de u$s12.000 y el stock inicial requiere al menos u$s29.900. De esta manera, la mayor parte del desembolso se destina a los productos que se comercializarán.

La compañía ofrece financiación sin interés para el stock inicial y plazos de pago para las reposiciones. Además, bonifica las regalías durante los primeros seis meses y luego cobra un 2%. El aporte publicitario es del 1% e incluye la gestión de redes sociales y campañas comerciales.

La facturación promedio anual informada es de u$s300.000 por local, mientras que el recupero estimado va de 12 a 18 meses. Las tiendas pueden funcionar en superficies desde 20 metros cuadrados, con dos empleados y la posibilidad de que el propietario participe de la atención. La empresa ofrece locales llave en mano, con un plazo de entrega informado de 45 días, y una capacitación presencial de 150 horas.

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Depilación definitiva, con inversiones desde u$s35.000

Dentro de los tratamientos estéticos aparece Depi4ever, una empresa argentina fundada en 2008 que combina servicios de depilación definitiva con tratamientos de medicina estética no invasiva. La marca comenzó a franquiciar en 2015 y actualmente cuenta con ocho locales propios y 14 franquicias en Argentina. Durante el último año sumó dos nuevos establecimientos franquiciados.

Su propuesta está basada en una oferta acotada de tratamientos, con soporte médico y un sistema de gestión propio que permite controlar la operación sin necesidad de que el franquiciado permanezca todo el tiempo en el local. La compañía también informa que trabaja bajo normas ISO 9001 de calidad.

La inversión total es de u$s35.000, integrada por un canon de ingreso de u$s8.000, una inversión inicial sin stock de u$s25.000 y otros u$s2.000 destinados a mercadería. Las regalías son del 9% y el aporte publicitario alcanza el 8%.

Según los datos proporcionados por la empresa, la facturación promedio anual es de u$s100.000 por establecimiento, con un plazo estimado de recupero de 18 meses. El negocio requiere dos empleados por turno y puede funcionar con uno o dos turnos diarios.

Para abrir un centro se necesita una superficie mínima de 40 metros cuadrados, aunque la empresa considera ideal contar con 60. La marca apunta a ciudades de al menos 200.000 habitantes y ofrece contratos de cuatro años.

Depi4ever no exige experiencia previa y brinda una semana de capacitación en Buenos Aires. Tampoco requiere necesariamente que el franquiciado se ocupe personalmente de la atención, ya que esa condición puede acordarse con la empresa. No ofrece financiación, aunque cuenta con proveedores para quienes quieran contratar la instalación del local bajo la modalidad llave en mano.

En un segmento de mayor inversión se encuentra Definit. Fundada en 2004, comenzó a franquiciar en Argentina en 2021 y actualmente tiene 20 centros propios y 10 franquicias en el país.

La compañía también opera en Paraguay, Colombia y Chile. En el exterior informa 869 unidades propias y 284 franquiciadas. Durante el último año incorporó dos franquicias en Argentina y otras 33 en los mercados internacionales.

Definit se especializa en tratamientos de depilación láser y utiliza equipamiento específico para prestar el servicio. La inversión necesaria para abrir un centro va de u$s170.000 a u$s230.000, con un canon de ingreso de u$s20.000. Las regalías representan el 9% y el aporte publicitario, el 2%.

La empresa informa una facturación promedio anual de $550 millones por local y estima que el capital invertido puede recuperarse en 36 meses. Cada establecimiento emplea en promedio a cinco personas y necesita una superficie mínima de 45 metros cuadrados.

La marca prioriza las avenidas comerciales y los centros de compras de ciudades con al menos 100.000 habitantes. Ofrece financiación y contratos de cinco años, aunque no entrega los locales llave en mano.

Otra diferencia es el perfil del inversor. Definit busca médicos o empresarios y permite que el franquiciado tenga un rol estratégico, sin necesidad de participar de la atención diaria. La capacitación inicial se realiza durante 30 días en la Ciudad de Buenos Aires.

Los montos de facturación y los plazos de recupero corresponden a información proporcionada por las propias empresas franquiciantes y pueden variar según la ubicación, las ventas y los gastos de funcionamiento de cada establecimiento.