Banco Macro premió el talento emprendedor argentino en una nueva edición de NAVES

La competencia reunió 956 proyectos de todo el país, con propuestas vinculadas a la salud, la tecnología y la inteligencia artificial. Los ganadores accederán a financiamiento, capacitación y asesoramiento especializado.

Banco Macro y EmprendeIAE anunciaron a los ganadores de NAVES Argentina 2026 durante una ceremonia realizada en la Torre Macro, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la Torre Macro , se llevó a cabo este miércoles la premiación de NAVES Argentina 2026 , un programa de formación y desarrollo de emprendedores organizado por Banco Macro y EmprendeIAE, del IAE Business School . Esta vigésima octava edición contó con 616 proyectos admitidos de todo el país y distinguió iniciativas vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial, la salud y otros sectores económicos.

La competencia contempló este año tres categorías: idea de negocio, empresa naciente y nuevo proyecto de empresa en marcha , destinadas a emprendedores que atraviesan distintas etapas de desarrollo. De los 956 proyectos inscriptos, 91 llegaron a las semifinales regionales y 31 alcanzaron la instancia final, con representantes de diez provincias argentinas.

Durante el evento, Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro , conversó con Ámbito sobre el crecimiento de NAVES y la importancia que tiene esta iniciativa dentro de la estrategia de la entidad para impulsar el emprendedurismo en la Argentina.

"Cada año presenta nuevos desafíos: más inscriptos, más proyectos y una mayor calidad de las propuestas . NAVES es una de las grandes apuestas de Banco Macro para seguir desarrollando el ecosistema emprendedor argentino. Es parte de lo que hacemos para contribuir al crecimiento del país, invirtiendo también en el desarrollo de emprendedores ", explicó Muro.

Sobre las características de los proyectos que llegaron a la final, el ejecutivo destacó la incorporación de nuevas tecnologías y la participación de empresas que ya comenzaron a desarrollar su actividad.

"Este fue el año con mayor cantidad de finalistas y creció especialmente la participación de empresas nacientes, lo que le aporta una mejora cualitativa al programa. Los proyectos incorporan cada vez más tecnología, inteligencia artificial y servicios de valor agregado aplicados a distintas industrias. Entre los finalistas hubo ocho iniciativas vinculadas con sistemas de salud y uno de los ganadores presentó una tecnología destinada a regenerar el músculo cardíaco después de un infarto", señaló.

Entre los proyectos premiados, en la categoría Idea de Negocio, el primer puesto fue para Wit Ü, una aplicación que conecta personas mediante encuentros presenciales, mientras que el segundo lugar correspondió a Füirza Biotech, que desarrolla productos nutricionales a partir de biomasa de insectos.

En Empresa Naciente, ganó Amnova Biotech, que trabaja en una terapia inyectable para regenerar tejido cardíaco después de un infarto, seguida por Zelmira Learning, una plataforma educativa que utiliza inteligencia artificial para adaptar contenidos a distintos perfiles de estudiantes.

Por su parte, en Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha, el primer premio fue para SugarCoach, una aplicación para el seguimiento de personas con diabetes, mientras que el segundo puesto quedó en manos de Casalinda Senior Community, un proyecto de viviendas y servicios de salud para adultos mayores. Además, hubo menciones especiales para Tacita de Plata, dedicada a la joyería artesanal, y Eloy, que desarrolló un dispositivo con inteligencia artificial para acompañar a adultos mayores.

Los ganadores del primer puesto de cada categoría accederán a una línea de financiamiento de Banco Macro a tasa preferencial, además de asesoramiento y herramientas para desarrollar sus proyectos. Entre los beneficios se encuentran 25 horas de asistencia legal de Tanoira Cassagne, 20 horas de consultoría comercial de Praxis Consulting, 15 horas de asesoramiento contable y financiero de Baker Tilly Argentina y u$s5.000 en créditos tecnológicos de Amazon Web Services (AWS). También recibirán un programa online del IAE Business School y una reserva gratuita de un espacio ejecutivo de Workplace IRSA. Los segundos puestos accederán a beneficios similares, incluidos los créditos de AWS y el programa de formación, aunque con una menor cantidad de horas de asesoramiento.

Los desafíos de emprender y el acompañamiento de NAVES Argentina

Durante la ceremonia, Silvia Torres Carbonell, presidenta emérita de EmprendeIAE, se refirió al trabajo de formación que desarrolla el programa y a la importancia de acompañar a quienes buscan transformar sus iniciativas en empresas.

"Detrás de cada emprendimiento hay personas que se animan a asumir riesgos, a transformar ideas en oportunidades y oportunidades en empresas. Desde hace tantos años, en NAVES tenemos el privilegio de descubrirlas, formarlas, acompañarlas y ayudarlas a crecer. Necesitamos más emprendedores que se conviertan en empresarios, que generen trabajo genuino, bienes y servicios para la sociedad, innovación y prosperidad para nuestro país, sin perder nunca su espíritu emprendedor", sostuvo Torres Carbonell.

Por su parte, Fausto García, director de EmprendeIAE, puso el foco en los desafíos que enfrentan quienes buscan desarrollar y consolidar sus negocios en un escenario de constantes transformaciones.

"Los avances tecnológicos, que se suceden a una velocidad sin precedentes, traen consigo enormes cambios y oportunidades para el mundo empresarial. Afrontar esta nueva economía exige a los directivos una mentalidad abierta y responsable, capaz de comprender la verdadera dimensión del desafío. Año tras año, NAVES acompaña a emprendedores para que puedan ejercer su misión: crear oportunidades para todo tipo de personas, en cada rincón del país", sostuvo García.

NAVES tiene más de 26 años de trayectoria, de los cuales los últimos 12 fueron en alianza con Banco Macro. Desde su creación, más de 16.900 personas participaron del programa y recibieron acompañamiento 9.256 proyectos, según datos de los organizadores. En la edición 2026, además, la entidad bancaria cubrió la totalidad del costo de inscripción de sus clientes.

Los 31 equipos finalistas de NAVES Argentina 2026 fueron seleccionados entre 956 proyectos inscriptos. A lo largo de su trayectoria, el programa acompañó a más de 16.900 emprendedores de todo el país.

En ese contexto, Muro también destacó la importancia de mantener una visión de largo plazo para desarrollar proyectos comerciales. En ese sentido, sostuvo que "en los últimos años NAVES se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar emprendimientos sostenibles, competitivos y capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades".

Más allá de la premiación y la capacitación, el ejecutivo explicó a Ámbito que uno de los objetivos actuales de Banco Macro es generar oportunidades comerciales para los emprendimientos que participan del programa.

"Estamos trabajando para insertar a los semifinalistas, finalistas y ganadores en el ecosistema de clientes de Banco Macro. Tenemos 6,5 millones de clientes, desde personas hasta grandes empresas. El desafío es ayudarlos a vincularse con ese ecosistema para que puedan generar oportunidades y aportar valor a sus emprendimientos", detalló Muro.

Como ejemplo concreto de esa estrategia, Muro mencionó el caso de Catering Andar, una iniciativa gastronómica de la Asociación Civil Andar que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y que logró establecer una relación comercial con Banco Macro.

"La empresa que nos brinda el catering en prácticamente todos los eventos del banco es un emprendimiento que ganó NAVES y que trabaja con personas con discapacidad", destacó Muro. Para la entidad, este tipo de vínculos representa una forma de acompañar a los participantes más allá de las instancias de capacitación y premiación.

Finalmente, el directivo hizo hincapié en la importancia de la perseverancia y la capacidad de sostener los objetivos, incluso frente a las dificultades que plantea la coyuntura.

"Lo más importante es no perder nunca la visión de largo plazo ni el compromiso con el proyecto. Por supuesto que hay que administrar la coyuntura y resolver los problemas del corto plazo, pero uno tiene que estar convencido de lo que está construyendo para no aflojar. NAVES les da herramientas a los emprendedores para poder sostener ese camino", concluyó.