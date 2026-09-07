K-Beauty: el boom de la cosmética coreana que empieza a pisar fuerte en Argentina

Las exportaciones hacia Argentina, Brasil y México crecieron más de 160% en dos años y el sector ya busca profundizar su presencia en el mercado local.

La expansión de la cosmética coreana comenzó a ganar peso dentro del mercado argentino. Según datos de Naciones Unidas recopilados por Trading Economics, durante 2025 Argentina importó desde Corea del Sur productos de perfumería, cosmética y cuidado personal por u$s8,36 millones , mientras que prácticamente la totalidad de ese monto estuvo vinculada con productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel.

Dentro de esa categoría, las preparaciones de belleza, maquillaje y skincare representaron u$s8,21 millones , muy por encima de otros segmentos como los productos para el cabello, que alcanzaron los u$s133.710. Los datos muestran además un fuerte salto frente a los niveles que registraba el comercio de este tipo de productos durante los años anteriores.

El crecimiento argentino forma parte de un fenómeno que se extiende por América Latina. De acuerdo con la consultora NielsenIQ, las exportaciones de cosmética coreana hacia México, Brasil y Argentina pasaron de u$s35 millones en 2023 a u$s92 millones en 2025 , lo que implica un incremento superior al 160% en apenas dos años.

La medición de NIQ no presenta cifras de ventas desagregadas específicamente para Argentina, pero ubica al país dentro de uno de los mercados regionales hacia los que más avanzaron las exportaciones coreanas durante los últimos años. En Brasil y México, por ejemplo, el valor de las ventas de productos K-Beauty creció 135% interanual, por encima de regiones como Medio Oriente, Europa Occidental y Norteamérica.

El fenómeno comenzó incluso a formar parte de la agenda comercial entre Argentina y Corea del Sur. Durante una reunión realizada en julio en Casa Rosada, representantes del Gobierno argentino, junto a una delegación coreana, analizaron oportunidades para profundizar el intercambio entre ambos países.

Del encuentro participó también Mateo Paik, CEO de SKINKO, empresa presentada oficialmente como el principal importador y distribuidor de cosméticos coreanos en Argentina. Allí, la compañía expuso las oportunidades de crecimiento que observa para el sector y el potencial que todavía tienen los productos coreanos dentro del mercado local.

La reunión terminó además con una propuesta para avanzar en un diálogo técnico destinado a agilizar procedimientos vinculados con las importaciones de productos de origen coreano, manteniendo las regulaciones y estándares sanitarios locales.

Las redes sociales detrás del boom de la cosmética coreana

La limpieza facial, la hidratación y la protección solar aparecen entre las principales puertas de entrada al universo K-Beauty.

Una parte importante del crecimiento del K-Beauty ocurre según NIQ, en las búsquedas vinculadas con cosmética coreana dentro de plataformas de social commerce aumentaron 125% durante 2025, mientras que las ventas en valor de marcas coreanas a través de redes sociales crecieron 430% interanual a nivel global.

El modelo combina videos, recomendaciones de productos, explicaciones sobre ingredientes y rutinas de cuidado con la posibilidad de concretar directamente una compra. Hashtags como #KBeauty y #KoreanSkincare acumulan alrededor de 2,8 millones de publicaciones cada uno, mientras que #GlassSkin reúne cerca de 1,5 millones.

Los consumidores jóvenes ocupan además un lugar central dentro de esta expansión. En los mercados analizados por NIQ con información detallada de comercio electrónico, los compradores de K-Beauty muestran una mayor participación de jóvenes y mujeres y un gasto en skincare superior al promedio.

La Generación Z aparece particularmente atravesada por este comportamiento. Una de las tendencias identificadas por la consultora es el denominado “One-Bite Luxury”: en lugar de concentrar el gasto en un único producto premium de alto precio, los consumidores optan por formatos más pequeños y accesibles que les permiten probar distintas alternativas.

El skincare funciona como una de las principales puertas de entrada. A nivel global, dentro del universo K-Beauty la limpieza facial creció 72%, los cosméticos 58%, los productos de hidratación 46% y la protección solar 42%. El cuidado del cabello, por su parte, avanzó 36%.

La expansión también empezó a trasladarse hacia productos más especializados. Entre las nuevas apuestas aparecen ingredientes utilizados anteriormente en tratamientos estéticos, como el PDRN, una terapia de bioestimulación y medicina regenerativa que repara la piel desde el interior, junto con una ampliación de las gamas y formulaciones disponibles para distintos tipos de consumidores.

Con u$s8,36 millones importados desde Corea del Sur durante 2025, el mercado argentino todavía representa una porción reducida frente a los grandes destinos internacionales de la cosmética coreana. Sin embargo, el salto de las importaciones, la expansión regional y la aparición del sector dentro de las conversaciones comerciales entre ambos países muestran que el K-Beauty comenzó a ocupar un lugar cada vez mayor dentro del negocio local de la belleza.