Para inversores: cinco franquicias gastronómicas para abrir un negocio por hasta u$s80.000

Cinco alternativas para invertir en el sector, con distintos formatos de locales y modelos de negocio. Los montos de entrada parten de u$s73.500 y los plazos de recupero estimados llegan hasta los tres años.

Las franquicias se convirtieron en uno de los modelos más sencillos para ingresar al mundo de la gastronomía.

La gastronomía es uno de los rubros que más alternativas ofrece dentro del sistema de franquicias . A las tradicionales cadenas de comida rápida se sumaron en los últimos años propuestas de hamburguesas, sushi, pizzas de estilo neoyorquino y comida saludable, con marcas que buscan ampliar su presencia a través de nuevos locales.

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La oferta también refleja cambios en los hábitos de consumo. Los formatos de atención rápida conviven con restaurantes que apuntan a una experiencia más completa, mientras que las empresas buscan adaptar sus propuestas a distintas ubicaciones y públicos. Para muchas de estas marcas, las franquicias se convirtieron en una forma de expandirse sin tener que operar directamente cada establecimiento.

En ese mercado aparecen tanto cadenas internacionales con décadas de trayectoria como empresas argentinas que comenzaron a franquiciar hace relativamente poco. Subway, SushiClub, Palta, Hell's Pizza y John's Burgers son cinco de las opciones disponibles para quienes buscan invertir en gastronomía, con desembolsos iniciales que parten de u$s73.500 y rondan los u$s80.000 , aunque algunos formatos requieren inversiones mayores.

Cada una tiene sus propias condiciones de ingreso, necesidades de personal y plazos estimados para recuperar el capital. También hay diferencias en la superficie de los locales y en los pagos que deben realizar los franquiciados una vez que comienzan a operar.

Subway es una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Nació en Estados Unidos en 1965 y comenzó a franquiciar en 1974. Actualmente tiene más de 37.000 restaurantes distribuidos en más de 100 países, mientras que en Argentina cuenta con 34 franquicias , siete de las cuales se abrieron durante el último año.

Su propuesta está centrada en la venta de sándwiches preparados en el momento, ensaladas y café. A diferencia de otros negocios gastronómicos, puede funcionar en espacios relativamente chicos, con una superficie mínima de 35 metros cuadrados y un promedio de cuatro empleados.

Para abrir una franquicia se necesitan u$s73.500, que incluyen un canon de ingreso de u$s10.000, una inversión inicial de u$s60.000 y otros u$s3.500 para stock. A eso se suman regalías del 8% y un aporte publicitario del 4,5%.

La compañía busca instalarse en zonas con alta circulación de personas o movimiento turístico. No exige experiencia previa y ofrece una capacitación de aproximadamente cuatro semanas, que combina formación virtual y prácticas en restaurantes. El contrato tiene una duración de 20 años, con posibilidad de renovarlo por otros diez.

En cuanto al recupero de la inversión, Subway no establece un plazo fijo, ya que depende del mercado y de la gestión de cada franquiciado.

SushiClub, por su parte, es una marca argentina que nació en 2001 y comenzó a expandirse mediante franquicias en 2005. La cadena, especializada en sushi y cocina de inspiración asiática, tiene 42 franquicias permanentes y otras seis de temporada en Argentina, además de cuatro locales propios.

También opera en el exterior, con siete franquicias distribuidas en mercados como México, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay.

La inversión parte de u$s80.000, aunque puede llegar aproximadamente a u$s200.000 según el formato. El canon de ingreso oscila entre u$s15.000 y u$s30.000, mientras que las regalías son del 6,5% y el aporte publicitario del 1%.

Los locales requieren superficies de entre 60 y 200 metros cuadrados y una dotación de entre siete y 15 empleados. La empresa prioriza las zonas turísticas y los polos gastronómicos, con una población mínima de 100.000 habitantes.

El contrato se firma por cinco años y la capacitación inicial puede extenderse entre 15 y 30 días. El recupero estimado es de alrededor de dos años, dependiendo del formato elegido.

Comida saludable, pizzas y hamburguesas, las otras alternativas

Entre las marcas argentinas que buscan crecer a través de franquicias aparece Palta, una propuesta gastronómica vinculada con la alimentación saludable. La empresa nació en 2014, pero recién comenzó a franquiciar en 2024. Actualmente tiene cinco locales propios y siete franquicias, de las cuales cinco se abrieron durante el último año.

La marca ofrece distintas opciones para desayunos, almuerzos y otros momentos del día. Según informa la compañía, los productos se elaboran en una planta que trabaja bajo normas IRAM.

La inversión necesaria es de u$s80.000, integrada por un canon de ingreso de u$s10.000, otros u$s60.000 para la puesta en marcha y u$s10.000 de stock inicial. Las regalías son del 3% y el aporte publicitario del 1%.

Palta informa una facturación promedio anual de $840 millones por local y estima que la inversión puede recuperarse en 18 meses. Se trata de cifras proporcionadas por la empresa y la facturación corresponde a ventas, no a ganancias.

Para instalar una franquicia se necesita un espacio de al menos 150 metros cuadrados y una dotación promedio de ocho empleados. El contrato es por cinco años y la capacitación inicial se realiza durante 30 días en Buenos Aires.

Otra de las alternativas es Hell's Pizza, una cadena argentina que tomó como referencia las pizzerías de Nueva York y se especializa en la venta de porciones grandes, conocidas como by the slice. La propuesta también incluye platos de estilo estadounidense.

Fundada en 2017, comenzó a franquiciar en 2019 y actualmente cuenta con 17 franquicias y dos locales propios. Durante el último año sumó tres aperturas.

La inversión total es de u$s80.000, con un canon de ingreso de u$s15.000. La compañía cobra regalías del 3,5% y un aporte publicitario del 0,5%.

Una de las diferencias frente a otras propuestas es que puede instalarse en locales desde 50 metros cuadrados, aunque necesita un promedio de ocho empleados para funcionar. El contrato tiene una duración de cinco años y la capacitación se realiza durante un mes en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa calcula que la inversión puede recuperarse en un plazo de entre 24 y 36 meses. Además, permite tanto la participación directa del franquiciado en el negocio como la incorporación de inversores que deleguen la operación.

La quinta opción es John's Burgers, una hamburguesería argentina fundada en 2018 que comenzó a franquiciar en 2022. Actualmente tiene un local propio y siete franquicias, con tres aperturas durante el último año.

La marca ofrece hamburguesas de estilo estadounidense y destaca que trabaja con productos frescos y medallones que no son congelados. Su modelo contempla locales llave en mano y capacitación para quienes no tienen experiencia previa en gastronomía.

La inversión parte de aproximadamente u$s80.000, con un canon de ingreso de u$s20.000, una inversión inicial desde u$s50.000 y otros u$s8.000 de stock. Las regalías son del 4% y el aporte publicitario del 2%.

Según los datos de la compañía, cada local factura en promedio $770 millones anuales y el plazo estimado para recuperar la inversión es de 18 meses.

El formato requiere una superficie mínima de 60 metros cuadrados y una dotación promedio de 12 empleados. La empresa exige que el franquiciado participe activamente en la operación y ofrece una capacitación inicial de 15 días en locales propios y franquiciados.

Aunque las cinco marcas permiten ingresar al negocio gastronómico con inversiones iniciales similares, los costos posteriores y las necesidades de personal son muy diferentes. También cambian los plazos de recupero y las condiciones contractuales, aspectos que resultan importantes al momento de evaluar cuánto capital se necesita para poner en marcha y sostener cada local.