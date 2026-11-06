Los 10 negocios multimillonarios que nacieron de un producto inventado por accidente

Desde un medicamento que buscaba tratar problemas cardíacos hasta un pegamento que no cumplía su función, descubrimientos inesperados dieron origen a productos que conquistaron el mundo.

De los papelitos autoadhesivos al horno microondas, diez productos que surgieron por accidente y terminaron convirtiéndose en grandes negocios internacionales.

Un científico que buscaba desarrollar un pegamento resistente terminó descubriendo una sustancia que apenas adhería. Un medicamento creado para tratar problemas cardiovasculares mostró un efecto completamente diferente al esperado. Y una mezcla olvidada durante la noche dio origen a uno de los productos más populares de la industria alimenticia. Aunque parezcan historias improbables, detrás de estos episodios surgieron negocios que transformaron mercados enteros.

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Algunos de los productos más conocidos del mundo no fueron el resultado de una búsqueda deliberada, sino de errores, experimentos fallidos y descubrimientos inesperados. La diferencia estuvo en que sus creadores lograron identificar una oportunidad comercial donde inicialmente parecía haber un problema.

Post-it, Viagra, Play-Doh y los cereales Corn Flakes son algunos de los ejemplos más reconocidos. Sus historias muestran cómo un hallazgo accidental puede convertirse en un producto de consumo masivo, abrir una nueva categoría de mercado o impulsar el crecimiento de grandes compañías internacionales.

Estos son diez productos que surgieron de descubrimientos fortuitos y dieron origen a negocios de enorme escala . Algunos llegaron a generar individualmente ventas superiores a los u$s1.000 millones anuales, mientras que otros forman parte de compañías multimillonarias que no publican la facturación específica de cada marca.

En 1968, el químico estadounidense Spencer Silver trabajaba en los laboratorios de 3M intentando desarrollar nuevos adhesivos. Durante sus experimentos obtuvo una sustancia con una característica inesperada: podía adherirse a distintas superficies, pero se despegaba fácilmente sin dejar residuos importantes.

El resultado no cumplía con las propiedades que habitualmente se buscaban en un pegamento industrial. Sin embargo, Silver continuó compartiendo su descubrimiento dentro de la compañía, convencido de que podía tener alguna aplicación comercial.

La oportunidad apareció años después, cuando Art Fry, otro investigador de 3M, necesitaba un señalador que permaneciera sujeto a las páginas de su libro de himnos sin dañarlas. Recordó el adhesivo desarrollado por Silver y comenzó a utilizarlo sobre pequeños papeles.

La combinación terminó dando origen a los Post-it, los conocidos papelitos autoadhesivos que se utilizan para dejar recordatorios, que comenzaron a comercializarse masivamente en Estados Unidos en 1980 y se transformaron en uno de los productos más reconocibles de la compañía.

El negocio se expandió hacia diferentes tamaños, colores y formatos, hasta convertirse en una categoría propia dentro del mercado de artículos de oficina.

En 2025, 3M registró ventas consolidadas por u$s24.948 millones, aunque la compañía no informa cuánto corresponde exclusivamente a Post-it. Lo que comenzó como un adhesivo que no cumplía con las expectativas originales terminó convirtiéndose en una de sus marcas más emblemáticas.

2. Viagra: el medicamento cardíaco que terminó revolucionando otro mercado

A comienzos de los años 90, investigadores de Pfizer desarrollaban un medicamento experimental destinado a tratar problemas cardiovasculares, especialmente la angina de pecho, una afección asociada con la reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón.

El compuesto, conocido como sildenafil, no consiguió demostrar los resultados esperados para aquella indicación. Sin embargo, durante los ensayos clínicos apareció un efecto inesperado: algunos participantes experimentaban erecciones.

La compañía identificó entonces una oportunidad para desarrollar un tratamiento contra la disfunción eréctil, un mercado que hasta ese momento contaba con alternativas terapéuticas más limitadas.

En marzo de 1998, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó Viagra, que rápidamente se convirtió en uno de los medicamentos más conocidos del mundo.

Su éxito comercial fue extraordinario. En 2012, Pfizer registró ventas de Viagra por u$s2.051 millones, según su informe anual. La cifra correspondía exclusivamente al medicamento y no al conjunto del negocio farmacéutico.

Con el paso de los años, la aparición de versiones genéricas y la pérdida de exclusividad en distintos mercados modificaron su posición comercial. Sin embargo, el producto quedó asociado con una de las reconversiones más exitosas de la industria farmacéutica: un compuesto desarrollado para una enfermedad terminó encontrando su principal aplicación en otra.

3. Teflon: un experimento con gases que transformó la industria

En abril de 1938, el químico Roy Plunkett trabajaba para DuPont investigando sustancias que pudieran utilizarse como refrigerantes. Durante uno de sus experimentos descubrió accidentalmente un material que años después daría origen al Teflon, conocido por su utilización en los recubrimientos antiadherentes de sartenes y otros utensilios de cocina.

Plunkett observó que el gas almacenado en un recipiente había desaparecido aparentemente, aunque el peso del envase indicaba que su contenido seguía allí. Al examinarlo encontró un material blanco y ceroso. El gas se había transformado espontáneamente en una sustancia sólida que posteriormente sería identificada como politetrafluoroetileno (PTFE).

Las investigaciones demostraron que el nuevo material tenía propiedades extraordinarias: resistía altas temperaturas, reaccionaba muy poco con otras sustancias químicas y presentaba una superficie de muy baja fricción.

El descubrimiento dio origen al Teflon, comercializado por DuPont a partir de la década de 1940. Sus aplicaciones se multiplicaron en industrias como la química, aeroespacial, electrónica y automotriz.

Con el tiempo, su uso más conocido entre los consumidores pasó a ser el recubrimiento antiadherente de utensilios de cocina, especialmente sartenes y ollas.

La marca Teflon quedó posteriormente bajo el control de Chemours, empresa surgida de la separación de determinados negocios químicos de DuPont en 2015. Aunque no se publica una facturación individual comparable para el producto, el descubrimiento permitió desarrollar una familia de materiales utilizados internacionalmente en numerosas aplicaciones industriales.

4. El horno microondas: una barra de chocolate derretida que cambió las cocinas

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero estadounidense Percy Spencer trabajaba para Raytheon en el desarrollo de equipos relacionados con radares militares.

Mientras realizaba pruebas con un magnetrón, un dispositivo capaz de generar microondas, observó que una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido.

El fenómeno despertó su curiosidad. Spencer comenzó a experimentar con distintos alimentos para comprobar si aquella energía podía utilizarse para calentarlos.

Las pruebas permitieron desarrollar un sistema capaz de cocinar mediante ondas electromagnéticas. Raytheon patentó la tecnología y en 1947 presentó el Radarange, uno de los primeros hornos microondas comerciales.

Los equipos iniciales eran grandes, costosos y estaban destinados principalmente a restaurantes y establecimientos comerciales. Pasaron varios años antes de que la tecnología pudiera adaptarse al consumo doméstico.

La reducción de tamaño y de costos permitió que los microondas se expandieran por millones de hogares y se convirtieran en una categoría central del mercado mundial de electrodomésticos.

Aunque el descubrimiento estuvo vinculado con Raytheon, el negocio terminó desarrollándose a través de numerosos fabricantes. Por eso, no corresponde atribuir a la compañía original toda la facturación que posteriormente generó la industria.

5. Super Glue: el material descartado que se convirtió en un adhesivo revolucionario

En 1942, el químico Harry Coover trabajaba para Eastman Kodak buscando materiales transparentes que pudieran utilizarse en dispositivos ópticos de precisión.

Durante sus investigaciones experimentó con compuestos conocidos como cianoacrilatos, pero encontró un problema: eran demasiado adhesivos y resultaban difíciles de manipular para el objetivo original.

La sustancia fue descartada para aquella aplicación. Años después, Coover volvió a encontrarse con sus propiedades mientras participaba en nuevos trabajos de investigación.

Esta vez comprendió que lo que inicialmente había sido considerado un inconveniente podía convertirse en una ventaja comercial.

Los cianoacrilatos permitían unir rápidamente distintos materiales y dieron origen a una nueva generación de pegamentos instantáneos, conocidos popularmente como adhesivos tipo Super Glue o similares a La Gotita en la Argentina. En 1958, Eastman Kodak comenzó a comercializar uno de esos productos bajo el nombre Eastman 910.

Con el tiempo, la tecnología se extendió hacia marcas de pegamentos de uso doméstico e industrial, además de aplicaciones médicas especializadas.

El descubrimiento impulsó un mercado internacional de adhesivos de alta resistencia. Sin embargo, Super Glue no representa una única compañía ni existe una cifra pública que permita atribuir a la invención toda la facturación de ese sector.

6. Play-Doh: el limpiador de paredes que terminó convertido en una masa para jugar

Antes de convertirse en uno de los juguetes más populares del mundo, Play-Doh, una marca de masa para modelar similar a la plastilina que utilizan los chicos para jugar, era una sustancia destinada a limpiar papel tapiz.

El producto había sido desarrollado por la empresa estadounidense Kutol, que fabricaba artículos de limpieza. Su fórmula permitía retirar residuos de hollín de las paredes, un problema frecuente cuando los hogares utilizaban sistemas de calefacción que generaban humo.

Pero la expansión de otros métodos de calefacción redujo la demanda de aquel limpiador y obligó a buscar nuevas aplicaciones.

La oportunidad surgió cuando se descubrió que la sustancia podía utilizarse como material para modelar en las escuelas. Era blanda, fácil de manipular y permitía crear figuras sin necesidad de utilizar arcilla tradicional.

Joe McVicker, vinculado con el negocio familiar, comenzó a promover el producto entre docentes y establecimientos educativos. La respuesta fue favorable y en 1956 comenzó a comercializarse como Play-Doh.

El antiguo limpiador terminó transformándose en un juguete de alcance internacional. La marca pasó posteriormente a manos de Hasbro, que amplió su comercialización y desarrolló accesorios y nuevas presentaciones.

En 2025, Hasbro registró ingresos consolidados por u$s4.701 millones. Play-Doh forma parte de su cartera de marcas, aunque el grupo no publica una cifra individual de ventas para la masa de modelar que permita equipararla con su facturación total.

7. Popsicle: el helado de agua que nació de una bebida olvidada durante la noche

En 1905, Frank Epperson tenía apenas 11 años cuando dejó durante la noche un recipiente con una bebida azucarada y un palito para revolverla en el exterior de su casa, en California.

Las bajas temperaturas hicieron que el líquido se congelara alrededor del palito. Al día siguiente encontró lo que hoy conocemos como un helado de agua con palito, un producto que décadas después se comercializaría bajo la marca Popsicle.

El descubrimiento quedó durante años como una curiosidad personal. Recién en la década de 1920, Epperson decidió convertirlo en un producto comercial y comenzó a venderlo en lugares de recreación.

La creación fue conocida inicialmente como Epsicle, aunque posteriormente adoptó el nombre Popsicle.

Su popularidad creció rápidamente y dio origen a distintas presentaciones y sabores. En 1925, Epperson vendió los derechos de su invento, que comenzó a expandirse mediante nuevos fabricantes y canales comerciales.

La marca pasó por distintos propietarios hasta integrarse al negocio de helados de Unilever en 1989.

Según la historia publicada por la propia marca, se comercializan más de 2.000 millones de unidades de Popsicle al año. Aunque ese volumen no permite calcular directamente su facturación, muestra la dimensión que alcanzó un producto cuyo origen fue una bebida olvidada durante una noche fría.

8. Corn Flakes: el experimento fallido que dio origen a una industria

A fines del siglo XIX, los hermanos John Harvey y Will Keith Kellogg trabajaban en el desarrollo de alimentos para los pacientes del sanatorio de Battle Creek, en Michigan, Estados Unidos. De aquellos experimentos surgirían los Corn Flakes, los tradicionales copos de maíz tostados que se consumen principalmente en el desayuno.

Su objetivo era preparar productos a base de cereales que resultaran fáciles de consumir y digerir.

Durante uno de sus experimentos dejaron reposar accidentalmente una preparación de trigo cocido. Cuando intentaron procesarla, descubrieron que los granos podían transformarse en pequeñas láminas que, después de tostarse, adquirían una textura crujiente.

El resultado abrió una nueva posibilidad comercial. Los hermanos continuaron perfeccionando el procedimiento y comenzaron a experimentar con otros cereales hasta desarrollar las hojuelas de maíz.

En 1906, Will Keith Kellogg fundó Battle Creek Toasted Corn Flake Company, la empresa que daría origen al negocio de Kellogg's.

La producción industrial y las campañas publicitarias permitieron que Corn Flakes se expandiera por Estados Unidos y posteriormente por numerosos mercados internacionales.

Con el tiempo, la compañía incorporó nuevas variedades de cereales y otros alimentos. En 2023, el antiguo grupo Kellogg se dividió en dos empresas, Kellanova y WK Kellogg Co, separando diferentes actividades de su cartera.

La historia de Corn Flakes muestra cómo un resultado inesperado en la preparación de alimentos terminó impulsando una nueva categoría de consumo masivo.

9. Sacarina: el descubrimiento accidental que dio origen a uno de los primeros edulcorantes artificiales

En 1879, el investigador Constantin Fahlberg trabajaba en el laboratorio de Ira Remsen, en la Universidad Johns Hopkins, estudiando compuestos químicos derivados del alquitrán de hulla.

Durante sus investigaciones descubrió accidentalmente que una de las sustancias con las que había trabajado tenía un sabor extraordinariamente dulce.

El hallazgo permitió identificar la sacarina, un edulcorante artificial utilizado para endulzar alimentos y bebidas sin recurrir al azúcar, con una capacidad endulzante muy superior a la de esta última.

Fahlberg reconoció rápidamente sus posibilidades comerciales y avanzó en el desarrollo de un procedimiento de fabricación. En la década de 1880 comenzó su producción industrial, aunque el aprovechamiento del descubrimiento generó un conflicto con Remsen por el reconocimiento de la investigación.

La sacarina se convirtió en uno de los primeros edulcorantes artificiales comercializados a gran escala. Su utilización se extendió a alimentos, bebidas y productos destinados a consumidores que buscaban alternativas al azúcar.

Con el paso de las décadas aparecieron nuevos endulzantes, pero la sacarina conservó aplicaciones industriales y comerciales.

El descubrimiento no dio origen a una única marca multimillonaria. Sin embargo, fue uno de los antecedentes fundamentales del desarrollo de la industria moderna de edulcorantes, que posteriormente incorporó productos como Sweet'N Low y numerosas alternativas.

10. El caucho vulcanizado: el accidente que permitió transformar una materia prima

En 1839, el inventor estadounidense Charles Goodyear experimentaba con distintas mezclas de caucho para resolver uno de los principales problemas de ese material: se volvía pegajoso con el calor y demasiado rígido cuando bajaba la temperatura.

Durante una de sus pruebas, una mezcla de caucho y azufre entró accidentalmente en contacto con una superficie caliente. En lugar de destruirse, el material adquirió propiedades diferentes: conservaba su elasticidad y resistía mejor los cambios de temperatura.

El descubrimiento dio origen al proceso de vulcanización, que permitió transformar el caucho en un material mucho más estable y útil para aplicaciones industriales.

Goodyear continuó perfeccionando el procedimiento y obtuvo una patente estadounidense en 1844. La innovación abrió nuevas posibilidades para fabricar productos de caucho resistentes y duraderos.

Con el tiempo, la tecnología se volvió fundamental para el desarrollo de neumáticos, mangueras, correas industriales y numerosos componentes utilizados en transporte y maquinaria.

Sin embargo, Charles Goodyear no fundó la empresa de neumáticos que actualmente lleva su apellido. Goodyear Tire & Rubber Company fue creada en 1898 y recibió ese nombre como homenaje al inventor, décadas después de su muerte.

A pesar de la enorme importancia económica de su descubrimiento, Charles Goodyear atravesó dificultades financieras y murió sin haber acumulado una fortuna comparable con la industria que su innovación ayudó a desarrollar.