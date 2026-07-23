Para inversores: cuatro franquicias de fast food para entrar al negocio desde u$s26.900

Hamburguesas, pollo frito, panchos y lomitos integran algunas de las propuestas de menor inversión dentro del rubro gastronómico. Qué ofrecen las marcas y cuánto capital requiere cada una.

Este tipo de negocios apuntan a simplificar la operación diaria y acelerar el recupero de la inversión.

No todos los proyectos gastronómicos requieren montar un gran restaurante . En los últimos años comenzaron a ganar espacio formatos más compactos, pensados para operar con pocos empleados, cartas acotadas y procesos estandarizados. El objetivo es reducir la inversión inicial sin resignar volumen de ventas, una combinación que despertó el interés de quienes buscan emprender bajo el sistema de franquicias.

El segmento reúne desde pequeños establecimientos ubicados en centros comerciales hasta locales especializados en hamburguesas, pollo frito o lomitos. Las propuestas difieren en tamaño y formato, aunque todas comparten un denominador común: apuntan a simplificar la operación diaria y acelerar el recupero de la inversión.

Entre las alternativas de menor desembolso aparece Burger & Co , una empresa nacida en 2024 que comenzó a franquiciar su modelo este año. La firma desarrolla góndolas y pequeños locales que comercializan helados soft, café, panchos, medialunas y otros productos de rápida elaboración.

Actualmente cuenta con tres unidades propias y cinco franquicias en funcionamiento, además de haber concretado ocho aperturas durante el último año. La inversión total asciende a u$s26.900 , integrada por una inversión inicial de u$s25.000 y un stock de apertura de u$s1.900.

La empresa proyecta un recupero de la inversión en aproximadamente 23 meses y estima una facturación promedio anual cercana a $108 millones por punto de venta. Cobra regalías del 5% y un canon publicitario del 1%, mientras que los locales pueden funcionar desde espacios de apenas 2 por 2 metros ubicados en centros comerciales, peatonales o calles de alto tránsito. Cada unidad opera con un promedio de tres empleados y la capacitación se desarrolla durante 30 días en locales de la cadena.

Otra propuesta de baja inversión es By Papas, especializada en hamburguesas, panchos y papas fritas. Fundada en 2019, la empresa inició su expansión mediante franquicias al año siguiente y actualmente opera con cuatro locales propios y ocho franquiciados.

La inversión parte desde u$s26.900 bajo un formato llave en mano que incluye el canon de ingreso. Según la compañía, el recupero puede alcanzarse a partir de los 12 meses, uno de los plazos más breves entre las propuestas relevadas.

La firma informa una facturación promedio anual de $222,3 millones por establecimiento y aplica regalías del 6%, sin canon de publicidad. Los locales requieren superficies desde 45 metros cuadrados, deben ubicarse en zonas de alto tránsito peatonal y funcionan con plantillas de al menos cuatro empleados. Además, ofrece territorio exclusivo, financiación y capacitación en sus propios establecimientos.

20 de agosto día mundial e las papas fritas.

Del pollo frito a los formatos multiproducto

Dentro del segmento de comida rápida también aparece HK Fried Chicken, una cadena creada en 2022 que apuesta por el pollo frito crocante inspirado en recetas coreanas adaptadas al paladar argentino. La empresa comenzó a franquiciar en 2023 y actualmente cuenta con un local propio y dos franquicias operativas.

La inversión total parte desde u$s33.500, incluyendo un canon de ingreso de u$s5.000 y un stock inicial de u$s3.500, aunque el monto puede variar según el formato elegido. La compañía estima un recupero de entre 24 y 36 meses y proyecta una facturación promedio anual de u$s100.000 por local.

El modelo requiere establecimientos desde 80 metros cuadrados, preferentemente ubicados en polos gastronómicos, shoppings o centros comerciales. La empresa cobra regalías del 3% sobre las ventas netas y un canon de publicidad del 1%, además de brindar capacitación durante 15 días y acompañamiento permanente a los franquiciados.

Entre las opciones que también ofrecen formatos de inversión escalables figura Panino, cadena cordobesa fundada en 1990 y dedicada principalmente a la venta de lomitos, hamburguesas, milanesas y postres. La empresa inició su sistema de franquicias en 2020 y actualmente suma cinco locales propios y 14 franquiciados en Argentina.

A diferencia de otras propuestas, la marca ofrece tres formatos comerciales. El modelo Express requiere una inversión desde $25 millones, mientras que las versiones para shopping y restaurante demandan alrededor de $80 millones y $100 millones, respectivamente. El recupero estimado oscila entre 18 y 24 meses.

Panino no cobra canon de ingreso ni de publicidad y aplica regalías equivalentes al 4% de la facturación bruta más IVA. Además, trabaja con proveedores centralizados que abastecen a toda la red y ofrece capacitación presencial en Córdoba, Mendoza y Neuquén, complementada con una plataforma virtual. Los formatos Express pueden instalarse desde 40 metros cuadrados, mientras que los restaurantes requieren superficies cercanas a los 120 metros cuadrados.