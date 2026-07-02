Para inversores: cuánto cuesta abrir una franquicia de cafetería y cuáles son las marcas que buscan expandirse

Del café de especialidad a las cadenas tradicionales, el negocio sigue sumando locales en todo el país. Hay propuestas que requieren inversiones desde los $150 millones y prometen recuperos de entre 17 y 28 meses.

El café dejó hace tiempo de ser apenas una bebida para convertirse en una experiencia. Hoy las cafeterías funcionan como espacios de encuentro , oficinas improvisadas, lugares de estudio y puntos de reunión que mantienen un flujo constante de clientes durante buena parte del día. Ese cambio de hábito impulsó la expansión de las cadenas y abrió nuevas oportunidades para quienes buscan invertir en un negocio gastronómico respaldado por una marca consolidada.

Dentro de ese escenario, las franquicias continúan siendo una de las puertas de entrada más elegidas. Las inversiones varían según el formato, la ubicación y el tamaño del local, pero el mercado ofrece alternativas que van desde emprendimientos de café de especialidad hasta marcas centenarias con cientos de sucursales en la Argentina y la región.

Una de las cadenas más tradicionales es Bonafide , fundada en 1917 y franquiciada desde 1990. Con más de un siglo de historia, la empresa construyó una red integrada por 228 franquicias en Argentina, un local propio y otras 22 unidades distribuidas entre Chile y Uruguay. Solo durante el último año incorporó otras 12 franquicias entre el mercado local y el exterior.

La marca, especializada en cafetería y venta de cafés y chocolates, requiere una inversión total cercana a u$s175.000 , que contempla un canon de ingreso de u$s10.000, una inversión inicial de u$s140.000 y un stock de apertura valuado en u$s25.000. El recupero estimado es de 26 meses.

Bonafide aplica regalías equivalentes al 5% de las compras y no cobra canon de publicidad. Según la empresa, cada local factura en promedio unos $610 millones anuales , emplea alrededor de seis personas y puede acceder a financiación mediante convenios bancarios. La cadena recomienda locales de al menos 120 metros cuadrados, preferentemente ubicados en esquinas de alta circulación. Además, ofrece capacitación durante 15 días en su centro de entrenamiento de Belgrano y no exige experiencia previa para convertirse en franquiciado.

Otra alternativa consolidada es The Coffee Store, cadena especializada en cafés 100% arábigos que inició sus operaciones en 1998. Actualmente cuenta con 61 franquicias en Argentina y otras cinco en Chile y Paraguay. Solo durante el último año incorporó nueve nuevos locales.

En este caso la inversión se expresa en pesos y parte desde $150 millones, mientras que el recupero del capital se estima entre 22 y 28 meses. La empresa destaca su proceso exclusivo de tostado, el diseño arquitectónico de sus locales y una propuesta gourmet que busca diferenciarse dentro del segmento.

Cada establecimiento factura, según la compañía, más de $600 millones por año, opera con alrededor de ocho empleados y abona regalías del 4%, sin canon publicitario. Los locales recomendados superan los 140 metros cuadrados y se priorizan esquinas o zonas de tránsito medio y alto. La firma también brinda publicidad corporativa, financiamiento y territorio exclusivo para sus franquiciados.

Café de especialidad: una apuesta que también se franquicia

Entre las propuestas más nuevas aparece Tueste, una cafetería de especialidad nacida en 2023 que comenzó a desarrollar su modelo de expansión mediante franquicias. Aunque todavía se encuentra en etapa de lanzamiento, la marca apuesta por crecer con un formato de barrio apoyado en un centro propio de producción, capacitación de baristas y una estructura operativa más liviana.

La inversión total para abrir una unidad alcanza los u$s105.800, incluyendo un canon de ingreso de u$s10.000, una inversión inicial de u$s90.800 y un stock de apertura de u$s5.000. El recupero proyectado es uno de los más rápidos del segmento, con un plazo estimado de 17 meses.

La compañía calcula una facturación promedio anual de u$s350.000 por local. El modelo contempla regalías del 4% sobre las ventas y un canon publicitario equivalente al 1% sobre las compras. Los establecimientos requieren superficies desde 50 metros cuadrados y la expansión inicial está enfocada principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los diferenciales de la propuesta, la empresa destaca la elaboración propia, la capacitación especializada para baristas, el acompañamiento operativo antes y después de cada apertura y un esquema pensado para optimizar los costos de funcionamiento. El formato admite tanto franquiciados activos como pasivos y no requiere experiencia previa en el rubro, aunque el entrenamiento se realiza de manera intensiva durante la semana previa a la inauguración del local.