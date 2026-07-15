Para inversores: cuánto cuesta abrir una franquicia de pizzería y cuáles prometen recuperar la inversión más rápido

Desde formatos de pizza por porción hasta cadenas tradicionales, el negocio ofrece opciones para distintos presupuestos. Las inversiones arrancan en u$s28.000 y, según las empresas, algunos modelos recuperan el capital en apenas siete meses.

La pizza es uno de los pocos productos gastronómicos que logra mantener demanda durante todo el año.

La pizza es uno de los pocos productos gastronómicos que logra mantener demanda durante todo el año. Ya sea para consumir en el salón, pedir por delivery o retirar en el local, el producto forma parte del consumo cotidiano y eso explica por qué las cadenas continúan apostando por expandirse mediante franquicias.

Detrás de esa dinámica aparecen modelos de negocio muy diferentes. Conviven propuestas de baja inversión orientadas a pequeños emprendedores con formatos gastronómicos de mayor escala que requieren superficies amplias y una estructura operativa más compleja. En todos los casos, el respaldo de una marca, procesos estandarizados y acuerdos con proveedores aparecen como algunos de los principales atractivos para quienes buscan ingresar al rubro.

Entre las alternativas de menor inversión figura Big Pizza , una cadena nacida en 2018 que basa su propuesta en un formato sencillo de locales de pizzas y empanadas. La empresa ya suma 298 franquicias operativas en Argentina y durante el último año abrió otras 58 unidades, una de las mayores expansiones del segmento.

La inversión total parte desde u$s28.000 , sin canon de ingreso, regalías ni canon de publicidad. Según la empresa, el recupero del desembolso inicial puede alcanzarse en apenas siete meses, uno de los plazos más cortos dentro del mercado de franquicias gastronómicas.

El modelo requiere locales desde 30 metros cuadrados, puede instalarse en ciudades de más de 10.000 habitantes y opera con un promedio de tres empleados por sucursal. La compañía informa además una facturación promedio anual cercana a los $240 millones por establecimiento y no exige experiencia previa para incorporarse a la red.

En un escalón superior aparece Hell's Pizza, cadena inspirada en las tradicionales pizzerías de Nueva York. Su propuesta combina el formato "by the slice", con porciones gigantes, una carta de platos típicos estadounidenses y una oferta de cervezas premium y vinos.

Fundada en 2017, la empresa cuenta actualmente con dos locales propios y 17 franquicias en Argentina. La inversión necesaria para abrir una unidad ronda los u$s80.000, mientras que el recupero proyectado se ubica entre 24 y 36 meses.

La compañía aplica regalías del 3,5% y un canon de publicidad del 0,5%. Los locales requieren superficies desde 50 metros cuadrados y el entrenamiento para los franquiciados se desarrolla durante un mes en la Ciudad de Buenos Aires. El modelo admite tanto operadores activos como pasivos y no considera excluyente contar con experiencia previa.

Propuestas para inversores de mayor escala

Otra de las opciones disponibles es La Guitarrita, una histórica pizzería porteña fundada en 1963 por los exfutbolistas Mario Boyé y René Pontoni. La marca comenzó a expandirse mediante franquicias en 2016 y actualmente cuenta con cinco locales propios y 14 franquiciados, además de haber inaugurado cuatro nuevas unidades durante el último año.

La inversión requerida parte desde u$s160.000, incluyendo un canon de ingreso de u$s18.000. La empresa estima un recupero del capital en aproximadamente 24 meses y destaca entre sus ventajas la operación simplificada, el soporte permanente a los franquiciados y amplias zonas de exclusividad.

El contrato tiene una duración de cinco años, las regalías ascienden al 3,5% sobre las ventas y el canon de publicidad representa el 1%. Cada local emplea en promedio a 12 personas y la capacitación se realiza durante dos semanas en la casa central.

Por su parte, Pizza Alla Pala, desarrollada por Molino Cañuelas, apuesta por un formato basado en procesos estandarizados y una operación simplificada. La empresa nació en 2017, comenzó a franquiciar en 2019 y actualmente opera con nueve locales propios y cuatro franquicias, todas inauguradas durante el último año.

La inversión total asciende a u$s215.000, incluyendo un canon de ingreso de u$s10.000 y stock inicial por u$s5.000. La compañía proyecta un recupero de entre 20 y 30 meses y estima una facturación promedio anual cercana a u$s780.000 por establecimiento.

Los locales recomendados tienen entre 120 y 250 metros cuadrados y deben ubicarse preferentemente en esquinas con alto tránsito peatonal y vehicular. La empresa cobra regalías del 5% y un canon publicitario del 2%, además de brindar capacitación durante 30 días y territorio exclusivo para cada franquiciado.

La propuesta de mayor inversión entre las firmas relevadas corresponde a Almacén de Pizzas, cadena fundada en 2006 que actualmente opera en Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. La marca posee ocho locales propios, 11 franquicias en el país y otras cinco en el exterior.

El desembolso para abrir una franquicia parte desde u$s270.000, mientras que el recupero estimado ronda los dos años y medio. La compañía aplica regalías del 5% y un canon publicitario del 1,5%.

Los establecimientos requieren superficies desde 180 metros cuadrados y una estructura de alrededor de 20 empleados. La empresa destaca entre sus fortalezas la simplificación de los procesos de cocina, los acuerdos con proveedores y plataformas de delivery y el acompañamiento permanente durante la puesta en marcha del negocio. El entrenamiento para los nuevos operadores puede extenderse entre uno y dos meses en sus locales propios.