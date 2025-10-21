PCR y Acindar inauguraron el primer parque híbrido eólico-solar del país







El nuevo Parque Solar Toro Negro, de 18 MW, se integra al Parque Eólico San Luis Norte, alcanzando una capacidad total de 130 MW y consolidando un hito en la generación de energía limpia en el país.

Con una inversión total de u$s230 millones, el complejo San Luis Norte alcanza los 130 MW de potencia.

Las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron un nuevo parque solar de 18 MW, ubicado en la localidad de Toro Negro en el departamento de General Belgrano, dentro del predio del Parque Eólico San Luis Norte, que ya se encuentra en operación desde 2024 con 112 MW de potencia instalada.

Con esta nueva incorporación, el complejo alcanza una capacidad total de 130 MW y se convierte en el primer parque híbrido de generación renovable del país, al integrar en un mismo sitio tecnología eólica y solar, y de esta forma, poniendo en valor el recurso del viento y la irradiación del sol que tiene esa región de la provincia. Esta modalidad además permite optimizar el uso de la infraestructura eléctrica, mejorar el factor de capacidad y aumentar la previsibilidad de la generación de energía limpia.

La construcción del parque solar demandó una inversión de u$s15 millones, completando así con los 25 aerogeneradores eólicos una inversión total de u$s230 millones para el desarrollo de esta etapa del Parque de Generación Renovable San Luis Norte.

La nueva capacidad de generación eléctrica renovable del parque solar podrá abastecer el equivalente a 35.000 hogares argentinos, y si se suma la potencia del parque eólico, todo el complejo estará contribuyendo al abastecimiento equivalente de 250.000 viviendas en el país, además de permitir directamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el país.

Parque renovable 3.jpeg Innovación tecnológica y sustentabilidad El parque, que se despliega en un predio de 1.500 hectáreas de extensión, cuenta con 25 aerogeneradores con una capacidad instalada de 112,5 MW de potencia. Asimismo, la ampliación de su capacidad con el nuevo complejo solar implicó la instalación de 35.000 paneles solares con trackers automáticos que permiten el seguimiento de la irradiación a cada hora del día.

“Este nuevo hito refuerza nuestra visión de largo plazo: invertir en una matriz energética más limpia, diversificada y confiable. El primer parque híbrido del país es una muestra concreta de cómo la innovación tecnológica y la sostenibilidad pueden ir de la mano del desarrollo productivo nacional, haciendo una relevante contribución con la industria en la descarbonización de sus operaciones”, Martín Federico Brandi, CEO de PCR. Por su parte, Federico Amos, CEO de Acindar expresó que “la inauguración de las operaciones del Parque representa un importante hito en la historia de ArcelorMittal Acindar. Somos pioneros en la industria siderúrgica argentina en el abastecimiento de energías renovables, y los primeros dentro de ArcelorMittal a nivel global en implementar un proyecto de esta envergadura. Estamos orgullosos de ser impulsores junto a PCR de la generación de energía renovable del país y al mismo tiempo contribuir con el planeta a partir de la reducción de emisiones de CO2”, afirmó Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar.