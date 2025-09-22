SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de septiembre 2025 - 10:30

Prometió miles de millones de wones para construir una biblioteca pública en Seúl: quién es Michael Kim

Su contribución económica en la construcción de infraestructura fue tan importante que distintos lugares llevan su nombre para homenajearlo.

Michael Kim invirtió millones de dólares en el museo MET de Nueva York.

Michael Kim invirtió millones de dólares en el museo MET de Nueva York.

La gran mayoría de los magnates invierten su dinero en causas benéficas relacionadas con el avance de la tecnología, el desarrollo de investigaciones, el cuidado del medioambiente, entre otros. Sin embargo, el empresario multimillonario Michael ByungJu Kim tiene su foco de financiación en otra importante temática: la preservación de infraestructura.

Gracias a su obra filantrópica, Kim fue reconocido como una de las personas más influyentes del mundo y un Héroe de la Filantropía en Asia, según la revista Forbes. Actualmente, posee un patrimonio neto de 9.500 millones de dólares.

Informate más

Quién es Michael Kim

michael kim-1.jpg

Cuando terminó su máster en administración de empresas en Harvard, Michael Kim comenzó su carrera en el mundo financiero en la firma Goldman Sachs. Luego trabajó como director general y de operaciones en Salomon Smith Barney, pero después trabajó para Carlyle Asia hasta 2005.

Ese mismo año, fundó MBK Partners, una firma de capital privado con la que ganó hasta 30 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Gracias a su trayectoria, se convirtió en una figura respetada entre los inversores, hasta llegaron a apodarlo como el “padrino del capital privado de Asia”.

Obra filantrópica de Michael Kim

michael-kim-2.webp

En 2010 prometió 7,5 millones de dólares para la construcción de un nuevo dormitorio en Haverford College, al que llamaron “Kim” en honor a su padre. Sin embargo, su donación más importante llegó en 2021 cuando financió por 30 millones de wones la construcción de una biblioteca pública en Seúl, lo que se trató de la primera donación individual para la construcción de una institución cívica en la ciudad coreana.

Por otro lado, también donó 10 millones de dólares al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en donde actualmente se instaló una galería en su nombre. Su última acción filantrópica ocurrió en 2024, cuando anunció la donación de 25 millones de dólares a Haverford para establecer el Instituto de Investigación Ética y Liderazgo.

