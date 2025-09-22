La comedia romántica que se convirtió en la película más vista de Netflix: una historia de amor divertida







Una nueva película juvenil conquista Netflix con una mezcla de romance, humor y sorpresas que atrapa desde el primer minuto.

La protagonista de esta película de Netflix descubre que su viaje soñado a París no es lo que esperaba, pero el amor aparece donde menos imagina.

Netflix ya no sorprende con su capacidad para transformar cualquier película en un éxito rotundo. En un mundo donde las historias de amor siguen cautivando a millones de espectadores, esta nueva comedia romántica conquista a todos desde el primer minuto.

Mientras el catálogo de la plataforma suma títulos sin parar, un estreno reciente marcó la diferencia y acaparó todas las miradas, llegando a ubicarse en lo más alto del ranking de películas. El otro París llegó y arrasó con el corazón del público.

miranda-cosgrove-jpg. Con una trama inesperada y mucho humor, esta película se vuelve imparable en Netflix y marca tendencia entre las comedias románticas del año.

De qué trata El otro París, la película que arrasa en Netflix El otro París sigue a Dawn, una joven con sueños artísticos que quiere entrar en una prestigiosa escuela en Francia. Con pocas opciones para costear el viaje, decide probar suerte en un reality de citas convencida de que se grabará en la capital europea. Todo cambia cuando descubre que el rodaje no será en París, sino en una pequeña ciudad de Texas que comparte el mismo nombre.

La confusión inicial se convierte en una comedia de enredos donde los sueños, el amor y la frustración se cruzan en cada escena. Lo que empieza como una desilusión para Dawn se transforma en una oportunidad para conocer a personas inesperadas y vivir experiencias que nunca imaginó.

El encanto de la historia está en el tono ligero y el ritmo ágil. La película construye su magia con situaciones absurdas, personajes entrañables y un guion que apuesta por el humor sin perder el eje romántico. El resultado: una opción perfecta para maratonear sin culpa. Netflix: tráiler de El otro París Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de El otro París Pierson Fodé

Miranda Cosgrove

Madison Pettis

Frances Fisher

Madeleine Arthur

Hannah Stocking

Torrance Coombs

Emilija Baranac

