Con Elisa Carrió, la Coalición Cívica lanzó su campaña en Ciudad: "Las listas de LLA están llenas de lo peor del PJ"

La fundadora del partido acompañó a los candidatos cívicos en un acto que se llevó a cabo en el barrio de Palermo. Estuvieron presentes Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, referentes de las boletas para Diputados y al Senado.

Elisa Carrió junto a Hernán Reyes y Marcela Campagnoli en el acto de lanzamiento de campaña del partido en Ciudad.

Con la participación de Elisa Carrió y los principales candidatos a diputado y senadora nacional, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli , la Coalición Cívica lanzó su campaña porteña en el barrio de Palermo. En un acto con más de 300 personas, la fundadora del partido afirmó que "las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ" y aseguró que "los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al Presidente somos las fuerzas republicanas”.

En el evento que se llevó a cabo en la Asociación Ucraniana Prosvita, la exdiputada y otrora candidata presidencial se refirió a la situación económica actual y alertó que los préstamos que tomó el Gobierno "deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”.

Además, apuntó contra Luis Caputo por "haber favorecido los negocios de sus amigos traders" y contra Santiago Bausili "que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado", a quienes consideró como "los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default” junto a "las Fuerzas del Cielo".

Por último, habló sobre el escenario geopolítico: “Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente, no para tener malas relaciones con EEUU sino para tener buenas relaciones con EEUU, pero no despegarnos de los BRICS, y menos del Mercosur: de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.

A su turno, el legislador porteño Hernán Reyes, candidato a diputado nacional aseguró que "es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria" y destacó el rol de la Coalición Cívica como un partido "que viene a ponerle límites a Milei, a defender a la clase media, a poner límites republicanos y a defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”.

hernan reyes coalición cívica Hernán Reyes, candidato a diputado por la Coalición Cívica.

A su vez, Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional afirmó que "hoy estamos mal, la inflación nos sigue golpeando, la incertidumbre nos angustia. Las sospechas, la mentira, el manoseo, el insulto, nos hace sentir que todo está perdido", y continuó: “Queremos ser la voz de los jubilados para que no sean la regla de ajuste. Queremos bienestar y salud mental para todos y también para el Presidente".

La diputada Campagnoli también se refirió a las denuncias por coimas que golpean al Gobierno y remarcó que "si hay corrupción, no hay futuro para la Argentina, porque no hay ni confianza para recuperar, ni justicia que alcance".

Acompañaron el lanzamiento el presidente del partido nacional, el diputado nacional Maximiliano Ferraro; los integrantes de las listas de la CC en la Ciudad, Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Maria Pace y el segundo candidato a senador Claudio Cingolani. También participaron los candidatos a diputados nacionales de la CC por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel López, Elsa Llenderrozas, Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Victoria Borrego y Toty Flores; y los dirigentes Fernanda Reyes, Fernando Sánchez, Mariana Stilman, entre otros.