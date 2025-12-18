Provincia ART refuerza su capital con aportes por $80.000 millones y acelera su plan de modernización + Seguir en









Los fondos serán integrados por Banco Provincia y Provincia Seguros a lo largo de 2026 y apuntan a sostener la expansión territorial, la innovación tecnológica y la solidez financiera de la aseguradora.

Actualmente, Provincia ART protege la salud y la seguridad laboral de más de 2,5 millones de personas trabajadoras del sector público y privado en todo el país.

Provincia ART anunció un plan de capitalización por $180.000 millones, que se instrumentará a lo largo de 2026 mediante aportes de Banco Provincia y Provincia Seguros. La decisión apunta a fortalecer la estructura financiera de la compañía, sostener su liderazgo en el mercado de aseguradoras de riesgos del trabajo y acompañar un proceso de modernización tecnológica que ya comenzó a desplegarse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la empresa precisaron que la inyección de capital equivale a dos meses de facturación, un dato que da cuenta de la magnitud del respaldo recibido. En ese sentido, el presidente de Provincia ART, Fernando Zack, afirmó que “la inyección de capital equivalente a dos meses de facturación refleja la confianza en Provincia ART y en su rol social fundamental: garantizar prestaciones a más del 25% del total de personas trabajadoras registradas en Argentina”. En la misma línea, explicó que este refuerzo patrimonial permitirá “acelerar un plan de expansión ambicioso, fortaleciendo nuestra presencia nacional y ampliando la red de atención para empresas y personas trabajadoras”.

Actualmente, Provincia ART protege la salud y la seguridad laboral de más de 2,5 millones de personas trabajadoras del sector público y privado en todo el país. La cobertura incluye accidentes laborales, siniestros in itinere y enfermedades profesionales, con un enfoque centrado en la prevención y en la mejora de las condiciones de trabajo.

Desde la conducción de la compañía remarcaron que el objetivo de la capitalización no se limita a reforzar la solvencia, sino que está directamente asociado a la sostenibilidad del negocio. En ese marco, Zack sostuvo que “esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro”, y agregó que ese enfoque es “el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”.

Inteligencia artificial y nuevos desarrollos operativos De cara a los próximos años, Provincia ART busca ofrecer soluciones más ágiles y eficientes para empresas y personas trabajadoras, en línea con las nuevas demandas del sector. Para alcanzar ese objetivo, la aseguradora orientó buena parte de su plan de inversión a la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos clave.

Uno de los desarrollos ya implementados es un asistente con IA para productores y productoras, que funciona a través de WhatsApp y está diseñado para facilitar la gestión de los trámites más habituales. A esto se suma el próximo lanzamiento de una plataforma omnicanal con IA para la atención al cliente, que integrará todos los puntos de contacto y buscará mejorar la velocidad de respuesta tanto para entidades empleadoras como para personas beneficiarias. Además, la compañía avanza en un modelo de IA para la liquidación de sentencias, un área sensible dentro del negocio de riesgos del trabajo, que apunta a aportar mayor precisión y dinamismo en uno de los procesos más críticos de la aseguradora. Con este esquema de capitalización, expansión y transformación digital, Provincia ART se propone consolidar su posición en el mercado y adaptarse a un escenario que exige mayor eficiencia operativa, innovación tecnológica y capacidad de respuesta, sin alterar el alcance de las prestaciones ni el rol que cumple dentro del sistema.