Banco Provincia licitará títulos en dólares y en pesos para impulsar créditos al sector privado







La entidad busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer a inversores instrumentos. La licitación estará disponible el 19 de noviembre a través del homebanking de la banca pública bonaerense.

﻿Banco Provincia realizará el próximo 19 de noviembre una nueva licitación primaria de Títulos de Deuda en pesos y en dólares (Dólar MEP).

Banco Provincia realizará este miércoles 19 de noviembre una nueva licitación primaria de Títulos de Deuda en pesos y en dólares (Dólar MEP), a través del homebanking BIP. De esta manera, la banca pública bonaerense anunció que "busca diversificar sus fuentes de financiamiento con el objetivo de destinar los fondos al otorgamiento de créditos para el sector privado".

"Desde Banco Provincia lanzamos una nueva emisión de deuda que refuerza nuestro posicionamiento y visibilidad en el mercado y que también diversifica nuestras fuentes de financiamiento. Los fondos obtenidos se destinarán al otorgamiento de créditos para el sector privado con el objetivo de promover la inversión y el crecimiento sostenible en toda la provincia", destacó Juan Cuattromo, presidente de la banca pública bonaerense.

Los Títulos de Deuda se consolidaron como una alternativa atractiva para inversores e inversoras frente a los plazos fijos, ya que ofrecen rendimientos competitivos, pagos periódicos de intereses y la posibilidad de operar en el mercado secundario, lo que brinda liquidez antes del vencimiento. Además, la comisión por suscripción está bonificada.

Características de la emisión Clase IV – Pesos TAMAR Plazo: 12 meses Tasa: TAMAR* + margen a licitar Intereses: pago trimestral Monto mínimo: $1.000.000 Clase III – Dólar MEP Plazo: 12 meses Tasa: fija, a licitar Intereses: pago semestral Monto mínimo: USD 1.100 *La TAMAR es la nueva tasa referencial publicada por el Banco Central para depósitos a plazo fijo de grandes montos.

Cómo invertir Para invertir es necesario tener una cuenta a la vista y una Cuenta Comitente. En el caso de los títulos en dólares, también es necesaria una caja de ahorro en USD vinculada. Todo el proceso puede realizarse desde BIP, en la sección Inversiones > Bonos, Acciones y CEDEAR > Licitaciones primarias.